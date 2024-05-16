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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский наложил вето на закон о родственниках в России

Зеленский ветировал закон об увольнении за несообщение о родственниках в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Законопроект мог стать причиной увольнения украинцев, не сообщивших о связях в Донбассе и Крыму. Документ раскритиковали правозащитники, которые сочли, что он «стигматизирует» граждан с друзьями и родственниками в России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский ветировал законопроект, который позволял работодателям увольнять сотрудников за несообщение о наличии родственников «и иных связей» среди жителей России. Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной рады.

Зеленский вернул законопроект в Раду с предложениями. «Экономическая правда» уточняет, что он призвал депутатов исключить наиболее спорный пункт, который позволял уволить работника за несообщение о родственниках и связях в Донбассе, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Исключить этот пункт президента призывали правозащитные организации. В частности, центр ZMINA указал: в ходе обсуждения норма об увольнении распространилась с сотрудников объектов критической инфраструктуры и на другие предприятия, что создает «основания для притеснений и стигматизации людей, которые, как и миллионы наших сограждан, имеют родственников и друзей среди жителей» присоединенных Россией территорий.

Правозащитники призвали помогать установлению контакта с людьми в Донбассе и на других утерянных территориях, а не «ставить эти связи вне закона», поскольку речь идет об украинских гражданах, а не о «преступниках, о «связях» с которыми необходимо сообщать работодателю».

Законопроект был внесен депутатами президентской партии «Слуга народа», украинский парламент принял его 25 апреля.

Запорожская и Херсонская области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских войск.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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