В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо
Из-за угрозы безопасности президента Сербии Александра Вучича на 48 часов арестован житель города Сомбор (находится рядом с границей с Хорватией), сообщает глава сербского МВД, вице-премьер Ивица Дачич.
«Из-за угрозы безопасности президента республики был задержан Драган Миятович из Сомбора и приговорен к заключению под стражу на 48 часов», — цитирует Blic заявление ведомства.
Детали не приводятся.
Накануне, 15 мая, произошло нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У него произошло кровоизлияние в брюшной полости.
Стрелка задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Перед допросом он заявил, что не разделяет политические решения правительства страны. Сын злоумышленника не подтвердил негативное отношение отца к властям, но сообщил, что тот не голосовал за партию Фицо.
К утру 16 мая врачи стабилизировали состояние Фицо. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что угрозы жизни министра нет.
Вучич заявил, что шокирован нападением на Фицо. «Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга для меня и Сербии. Дорогой друг, я молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал он в X.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
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