В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо

Из-за угрозы безопасности президента Вучича в Сербии задержали Драгана Миятовича из Сомбора (город у границы с Хорватией), сообщило сербское МВД. Подробности не приводятся. Накануне совершено покушение на премьера Словакии Фицо

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Из-за угрозы безопасности президента Сербии Александра Вучича на 48 часов арестован житель города Сомбор (находится рядом с границей с Хорватией), сообщает глава сербского МВД, вице-премьер Ивица Дачич.

«Из-за угрозы безопасности президента республики был задержан Драган Миятович из Сомбора и приговорен к заключению под стражу на 48 часов», — цитирует Blic заявление ведомства.

Детали не приводятся.

Накануне, 15 мая, произошло нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У него произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Стрелка задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Перед допросом он заявил, что не разделяет политические решения правительства страны. Сын злоумышленника не подтвердил негативное отношение отца к властям, но сообщил, что тот не голосовал за партию Фицо.

К утру 16 мая врачи стабилизировали состояние Фицо. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что угрозы жизни министра нет.

Вучич заявил, что шокирован нападением на Фицо. «Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга для меня и Сербии. Дорогой друг, я молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал он в X.