 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо

МВД Сербии сообщило о задержании из-за угроз президенту Вучичу
Из-за угрозы безопасности президента Вучича в Сербии задержали Драгана Миятовича из Сомбора (город у границы с Хорватией), сообщило сербское МВД. Подробности не приводятся. Накануне совершено покушение на премьера Словакии Фицо
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Из-за угрозы безопасности президента Сербии Александра Вучича на 48 часов арестован житель города Сомбор (находится рядом с границей с Хорватией), сообщает глава сербского МВД, вице-премьер Ивица Дачич.

«Из-за угрозы безопасности президента республики был задержан Драган Миятович из Сомбора и приговорен к заключению под стражу на 48 часов», — цитирует Blic заявление ведомства.

Детали не приводятся.

Власти Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Накануне, 15 мая, произошло нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. По данным Standard, в премьера попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У него произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Стрелка задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Перед допросом он заявил, что не разделяет политические решения правительства страны. Сын злоумышленника не подтвердил негативное отношение отца к властям, но сообщил, что тот не голосовал за партию Фицо.

К утру 16 мая врачи стабилизировали состояние Фицо. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что угрозы жизни министра нет.

Вучич заявил, что шокирован нападением на Фицо. «Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга для меня и Сербии. Дорогой друг, я молюсь за тебя и за твое здоровье», — написал он в X.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Вучич Сербия задержание угроза безопасности

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин назвал покушение на словацкого премьера чудовищным преступлением
Политика
На премьера Словакии совершено покушение. Чем известен Роберт Фицо
Политика
Песков заявил, что Словакия не просила помощи после покушения на Фицо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Германия выслала 7 солдат ВСУ за ношение экстремистской символики Политика, 11:43
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму Политика, 11:33
Пять израильских военных погибли под обстрелом своего танка Политика, 11:33
Итоги «Российской недели высоких технологий-2024» Пресс-центр, 11:28
Бойца MMA госпитализировали с огнестрельными ранениями в Махачкале Спорт, 11:26
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 11:21
В мэрии рассказали о новой площадке реновации в Мнёвниках Город, 11:20
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Лучшее время для старта: какие франшизы открывает молодежь Франшизы, 11:20
Володин заявил, что Киев втягивает США и Европу в большую войну Политика, 11:15
Гостиницы Сочи опередили Москву по стоимости на 79% Недвижимость, 11:15
Мурашко поддержал запрет продажи энергетиков детям Общество, 11:14
В Сербии задержали угрожавшего Вучичу мужчину после покушения на Фицо Политика, 11:08
Креативный дом Exalter: как прошел первый поэтический вечер Libra в ЦДЛ РБК Компании, 11:00
Умер художник Сергей Андрияка Общество, 10:59