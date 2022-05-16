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Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Зеленский назначил Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны
До назначения Танцюра возглавлял штаб Сухопутных войск ВСУ. Другим указом Зеленский освободил от должности командующего подразделением Юрия Галушкина. Президент создал Силы территориальной обороны 1 января
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.

«Назначить генерал-майора Танцюра Игоря Ивановича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — сказано в документе.

Перед этим глава государства издал указ, которым освободил от должности командующего этим подразделением Юрия Галушкина, который занимал ее с 1 января, документ также опубликован на сайте украинского президента.

Зеленский первым указом в 2022 году назначил командующего силами обороны
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Церемония назначения командующего Силами территориальной обороны ВС Украины

В 2013 году Танцюра стал начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, а 2019 году занял должность начальника штаба — первого заместителя командующего операцией Объединенных сил. Позднее стал начальником штаба — заместителем командира Сухопутных войск ВСУ, а в 2021 году — командующим группировкой ВСУ «Юг».

Силы территориальной обороны — это резервное подразделение ВСУ. Его создали согласно закону «Об основах национального сопротивления», который президент Украины внес в Верховную раду 25 мая 2021 года. Украинский парламент одобрил законопроект 16 июля того же года. Сам Зеленский подписал документ 29 июля, он вступил в силу 1 января.

Силы территориальной обороны ВСУ, согласно закону, отвечают за организацию, подготовку и выполнение задач по противодействию военным угрозам и оказанию помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций. Они входят в национальное сопротивление, которое украинские власти создали, чтобы привлечь широкие массы граждан к обеспечению военной безопасности страны. В Силах территориальной обороны служат профессиональные военные и добровольцы.

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Татьяна Зыкина
Украина Владимир Зеленский главнокомандующий ВСУ указ
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