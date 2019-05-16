Путин раскритиковал эксплуатацию «старых заделов» в ракетной отрасли

Глава государства считает, что необходимо двигаться вперед в ракетно-космической отрасли и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения

Владимир Путин (в центре) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике заявил, что накопившиеся системные проблемы в ракетно-космической отрасли необходимо решать, передает корреспондент РБК.

«Безусловно их [проблемы] нужно решать. И главное, говорил уже об этом неоднократно, нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы. Необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать, развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения», — отметил российский лидер.

Он отметил, что наиболее важными и актуальными задачами в этой отрасли являются четкое выполнение всех заданий гособоронзаказа и работа с космическими системами и комплексами.

Особое внимание конструкторских бюро и предприятий отрасли президент обратил на необходимость строгого соответствия всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов.

«В том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения, срокам активного существования аппаратов на орбите, объему и скорости передаваемой по каналу космической связи информации. Подчеркну, предприятия ОПК должны вести эту работу в тесном взаимодействии с Воздушно-космическими силами», — заключил Путин.