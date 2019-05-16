Меркель заявила о неприменимости в Европе послевоенных порядков

По словам канцлера Германии, Европе нужно изменить свое место в мире, чтобы противостоять Китаю, России и США

Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новые вызовы вроде «российского вмешательства» в выборы, экономического влияния Китая и монополии США на цифровые сервисы говорят о том, что странам Европы нужно выступать единым фронтом. Таким мнением она поделилась в интервью нескольким СМИ, цитаты из которого приводит газета The Guardian.

«Нет сомнений в том, что Европе нужно поменять свое место в изменившемся мире. Старые гарантии послевоенного порядка больше неприменимы», — сказала она

По ее словам, США, Россия и Китай время от времени заставляют европейские страны занять единую позицию. «Очень часто это сложно из-за разницы в интересах. Но мы это делаем — вспомним, к примеру, нашу политику относительно конфликта на Украине», — добавила Меркель.

Ранее Меркель говорила, что не намерена бороться за пост канцлера Германии на следующих выборах. Ее полномочия истекают в 2021 году. По словам Меркель, она не планирует претендовать на какие-либо политические должности.