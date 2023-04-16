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Саудовский принц передал акции Saudi Aramco на $78 млрд в суверенный фонд

Саудовский принц Мухаммед передал акции Saudi Aramco на $78 млрд в суверенный фонд страны
Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан для диверсификации экономики страны в пользу не связанных с нефтедобычей отраслей. Его председатель — принц Мухаммед ибн Салман — передал в него 4% акций Saudi Aramco на $78 млрд
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Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco (Абкаик,&nbsp;Саудовская Аравия)
Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco (Абкаик, Саудовская Аравия) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco на $78 млрд в суверенный фонд страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление саудовского правительства.

В результате сделки доля правительства Саудовской Аравии в крупнейшем в мире экспортере нефти сократится до 90,18%. В Saudi Aramco заявили, что сделка не окажет влияния на деятельность компании, ее стратегию или распределение дивидендов, которые являются ключевым источником финансирования для саудовского правительства.

Мухаммед ибн Салман не впервые передает акции Saudi Aramco в суверенный фон страны. В феврале прошлого года он также передал фонду 4% нефтяной компании, которые тогда оценивались порядка в $80 млрд. Сделка прошла в рамках плана фонда увеличить активы в своем управлении более чем до $1 трлн к 2025 году.

В марте Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли за 2022 год. Компания заработала $161,1 млрд, что на 46,5% больше результата за 2021 год.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был основан 17 августа 1971 года королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, и управление им всегда находилось в руках правящей династии. Цель фонда — диверсификация экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти. Сейчас председателем фонда является Мухаммед ибн Салман, его суммарные активы достигают $620 млрд.

В Саудовской Аравии фонд контролирует большинство крупнейших компаний, таких как Saudi National Bank и Saudi Telecom Co. За пределами страны компания также владеет обширными активами, число которых постоянно растет с 2016 года, когда организация вложила $45 млрд в Vision Fund, принадлежащий SoftBank Group. В портфолио аравийцев входят $3,5 млрд в виде доли собственности в Uber, $522 млн в Meta (компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена), $495 млн в Disney, $487 млн в Bank of America, $713 млн в Boeing и $522 млн в Citigroup.

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Помимо этого, фонд инвестировал средства в Neom — проект городов будущего в Саудовской Аравии, который предполагает строительство в трех регионах: Oxagon — инновационный порт на воде, Trojena — туристический курорт в горной местности и The Line — своеобразный «умный» город протяженностью 170 км, под поверхностью которого расположены скоростная магистраль и практически все коммуникации, а на поверхности сохранена живая природа и созданы условия, при которых все объекты инфраструктуры находятся в пешей доступности.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Саудовская Аравия принц Мухаммед
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