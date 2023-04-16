В Судане на фоне боевых действий начали блокировать доступ к интернету

Причиной вооруженного конфликта в Судане стали противоречия между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF). Несколько десятков человек погибли, несколько сотен пострадали

Хартум, Судан (Фото: lostshmi / Reuters)

Международный телекоммуникационный оператор MTN начал блокировать интернет-сервисы в Судане на фоне вооруженного конфликта между армией и отрядами Сил быстрого реагирования (RSF), передает Al Jazeera со ссылкой на двух неназванных представителей компании.

Требование о блокировке выдвинул государственный телекоммуникационный регулятор, отмечает телеканал. MTN Group — международный оператор мобильной связи, базирующийся в ЮАР. Предоставляет услуги в основном в странах Африки, а также в некоторых государствах Ближнего Востока.

Боевые действия в столице Судана — Хартуме — и других городах страны продолжаются второй день. Телеканал сообщает о применении тяжелых вооружений, десятках погибших и сотнях пострадавших. В суданском Красном Полумесяце сообщили, что некоторые больницы не справляются с потоком раненых. По последним данным, в результате боевых действий погибли свыше 50 человек и более 500 пострадали. Al Arabiya сообщает, что в результате боев убиты четыре высокопоставленных чиновника с обеих сторон.

Вооруженный конфликт стал результатом напряженности в отношениях между армией во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и вооруженными формированиями, известными как отряды Сил быстрого реагирования (RSF) под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало. За последние несколько лет они вместе совершили два государственных переворота, а в конце 2022 года при посредничестве ООН согласились на урегулирование политического кризиса в стране, а также договорились с гражданскими структурами о создании временного правительства и проведении выборов.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В ходе политического урегулирования противоречия между армией и RSF вызвал вопрос об интеграции последних в Вооруженные силы Судана в рамках реформы безопасности. В частности, споры вызвало то, кто будет руководить этим процессом, отмечает Al Jazeera.

Совет безопасности и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвали стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и вернуться к диалогу.