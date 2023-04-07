Снаряд попал в квартиру в центре Донецка

Украинские военные выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня по центру Ворошиловского района Донецка, сообщил в телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин. По его словам, по улице Горького была разрушена стена жилого дома — Донецкое агентство новостей пишет, что снаряд попал прямо в квартиру.

По данным агентства, в центре города прозвучали сильные взрывы, туда стягиваются пожарные машины.

До этого Кулемзин сообщил об обстреле района Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Есть пострадавшие, отметил мэр.

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня в сторону Донецка было выпущено пять ракет из РСЗО со стороны населенного пункта Очеретино и в общей сложности 12 снарядов калибром 155 м со стороны Острого, Орловки и Нетайлова.