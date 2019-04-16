Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

Недалеко от поместья одного из кандидатов в президенты, киевские силовики задержали группу вооруженных мужчин, которые готовили «убийство из мотивов мести». По информации генпрокурора, эти люди ожидали криминального авторитета

Фото: Антон Геращенко / Facebook

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин. Все они, как указал на своей официальной странице в Facebook бывший советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко, «готовили убийство из мотивов мести».

О задержании такой вооруженной группы в своем Facebook также рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, мужчины ожидали криминального авторитета.

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Всего в отделение милиции были доставлены три человека. Глава надзорного ведомства уточнил, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление. По предварительным данным, группа готовила физическую расправу над львовским криминальным авторитетом, указал Луценко. Заказ мужчины, по его данным, получили от неустановленных пока лиц. Известно, что заказчики — жители Львовской области, добавил чиновник.

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