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Политика ,  
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Эксперты назвали главные страхи россиян
Три главных источника страха россиян — взрывы бытового газа, резкий рост цен и гонка вооружений, выяснили аналитики агентства КРОС. Самым постоянным страхом среди жителей России стала боязнь пострадать от бродячих собак
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске (Фото: МЧС РФ / ТАСС)

Коммуникационное агентство КРОС назвало самые главные и «приживаемые», то есть постоянные, страхи россиян. Об этом говорится в исследовании «Национальный индекс тревожностей» (есть у РБК).

Самые сильные и самые постоянные

Самыми сильными страхами россиян в 2019 году исследователи посчитали взрыв бытового газа, резкий рост цен на товары и услуги и опасения гонки вооружений. Причиной первого они назвали взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске в декабре прошлого года. «Люди стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по последствиям взрыв может произойти в их доме, — отмечается в исследовании. — Интересно, что приживаемость этого страха оказалась низкой, поскольку официальная версия событий в Магнитогорске, по всей видимости, была воспринята многими скептически».

Фотогалерея 
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска. Фоторепортаж

Страх роста цен не только сильный, но и постоянный. Возможность повышения стоимости товаров активно обсуждалась в СМИ и соцсетях незадолго до Нового года.

Замыкают тройку самых сильных страхов опасения новой гонки вооружений, связанные с напряженностью в отношениях с США. «Однако тут мы впервые видим ситуацию, когда для СМИ тема важна, но люди в соцмедиа ее практически не обсуждают, — говорят исследователи. — Аналогичный псевдострах — война с Украиной». По их утверждению, украинские новости «постоянно в повестке ток-шоу на телеканалах, но для граждан эта тема вообще не является предметом интереса за пределами телеэфиров».

Самые приживаемые страхи необязательно привязаны к новостям, отмечают аналитики. Так, самым постоянным страхом у россиян стала боязнь пострадать от беспризорных собак. СМИ, по мнению авторов исследования, «не чувствуют» эту тему, хотя в нескольких крупных регионах (Санкт-Петербург, Красноярский край, Самарская область и Подмосковье) она обсуждалась в соцсетях очень активно.

На втором месте по приживаемости — страх изоляции российского интернета. Это объясняется тем, что в СМИ тема не сильно акцентируется (о нехватке дискуссии о запретительных законах в СМИ ранее РБК говорил директор Левада-центра Лев Гудков). В то же время люди в соцсетях активно обсуждают, что их ожидает в случае реализации законопроекта о суверенном Рунете.

Третьей по приживаемости страх — опасение испортить здоровье из-за плохой экологии. Причиной его всплеска стала экологическая катастрофа в Башкирии, где из-за возгорания карьера по добыче медной руды начал распространяться смог. Кроме того, экологические проблемы обсуждались пользователями соцмедиа в Кемеровской, Иркутской и Челябинской областях, Приморском крае, напоминают исследователи. «СМИ не всегда широко освещают локальные экологические проблемы, но, как видно, люди в регионах сильно боятся за свое здоровье ввиду плохой экологии и активно пишут об этом в соцсетях», — отмечается в исследовании.

В феврале Левада-центр провел опрос о проблемах, которые россияне считают самыми острыми. Больше всего голосов получили рост цен, обнищание населения, коррупция, рост безработицы и расслоение на богатых и бедных. Ухудшение состояния окружающей среды, угроза взрывов и терроризма также получили высокие оценки респондентов.

Как считали страхи

Эксперты проанализировали более 190 тыс. сообщений печатных и телевизионных СМИ федерального и регионального уровня (с помощью сервиса «Медиалогия») и около 1,5 млн сообщений в аккаунтах активных пользователей крупнейших социальных сетей в России («ВKонтакте», «Одноклассники», Facebook) за первый квартал 2019 года. «Мы отслеживали сразу несколько факторов, как то размер аудитории соответствующих постов в соцсетях и публикаций в СМИ, коэффициенты усвоения и актуальности информации и другие», — пояснил РБК соавтор исследования Андрей Лебедев.

Для анализа сообщения в СМИ и соцсетях отбирались по наличию в них «слов-триггеров, появление которых в текстах априори несет сильную эмоциональную нагрузку и свидетельствует о высоком уровне тревожности в связи с проблемой», говорит Лебедев. «Например, в случае с ценами мы искали сообщения и посты, в которых встречаются такие слова, как «подскочили», «скакнули», в случае с нападениями бродячих собак — «страдают», «напуганы», «свора собак», в случае с экологией — «задыхаются», «мучаются», «устали терпеть» и так далее», — уточнил эксперт.

По количеству упоминаний в СМИ каждому новостному поводу присваивался медиаиндекс, а по числу упоминаний в социальных сетях — социальный индекс, рассказал РБК соавтор исследования Петр Кирьян. Все они складывались, и получался суммарный индекс. Эксперты посчитали новости с наибольшим суммарным индексом самыми главными источниками страхов.

Аналитики замерили еще один параметр — приживаемость страха. Она демонстрирует то, как информационная повестка страха в СМИ соотносится с обсуждением пользователями в социальных сетях и блогах. «В случае когда приживаемость страха представляет собой критически малую величину, можно говорить о том, что мы имеем дело с псевдострахом: СМИ об этой теме говорят, но люди этого не обсуждают и не боятся», — говорится в исследовании.

Заместитель директора Левада-центра Денис Волков называет методологию оценки страхов адекватной. «Обзор социальных сетей — нормальный вид исследований и может быть более чувствительной методикой [чем социологические опросы]», — сказал он РБК.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: КРОС, тревога, страхи, медиалогия
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