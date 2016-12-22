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«Подопечный» Шойгу войдет в руководство военного технополиса «Эра»
Политика, 15:50
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«Подопечный» Шойгу войдет в руководство военного технополиса «Эра»
Гендиректор «Кузбасского технопарка» Антон Силинин войдет в руководство строящегося в Анапе военного технополиса «Эра». Попасть в технополис Минобороны Силинину помогло участие в конкурсе «Лидеры России»
Антон Силинин (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Наставник Шойгу

Выпускник «Сколково» и гендиректор единственного в Кузбассе технопарка Антон Силинин в ближайшие несколько недель станет заместителем начальника военного технополиса «Эра», рассказал РБК источник в Минобороны. Он уточнил, что этой должности пока нет в штатном расписании. «Должен пройти наблюдательный совет самого технополиса», — сказал он.

Антон Силинин подтвердил РБК свой переход в новую структуру Минобороны. «Я буду курировать взаимодействие с гражданским сектором: с академическими ВУЗами и предприятиями, которые будут заниматься соответствующими разработками», — сказал он.​​

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Политика

На вопрос РБК, что привело гендиректора «Кузбасского технопарка» в структуру Минобороны, Силинин ответил, что, возможно, это связано с итогами конкурса «Лидеры России». Силинин принимал в нем участие и вышел в финал, но победителем не стал. «Я не вошел в число сотни победителей, но тем не менее мне тоже был определен наставник этого конкурса. Этим наставником стал [министр обороны] Сергей Кужегетович Шойгу. Я был безусловно сильно и приятно удивлен. И, конечно же, не понимал, какая связь между мной и Министерством обороны. Ну, а когда публично объявили о технополисе «Эра», я понял, почему моя кандидатура привлекла внимание», — прокомментировал свое предстоящее назначение Силинин.

Что такое «Лидеры России»

Основной заявленной задачей конкурса «Лидеры России» был отбор талантливых менеджеров по всей стране для программы развития кадрового управленческого резерва. Стать его участником мог только россиянин не моложе 18, но не старше 50 лет с опытом работы на руководящей должности, сказано на сайте конкурса. Проходил он в несколько этапов — с ноября 2017 по февраль 2018 года. Заявку на участие подали более 199 тыс. человек, в финал попали 300 участников. Они получат образовательные гранты в размере до 1 миллиона рублей.

У победителей конкурса (103 человека), также будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта — среди которых числятся министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор первого канала Константин Эрнст. Некоторые из победителей конкурса уже получилили повышение. В частности, Олег Салагай стал замминистра здравоохранения, Павей Сорокин — замминистра энергетики, Илья Торосов — замминистра экономики.

Помимо 103 победителей конкурса в программу наставничества были включены 39 финалистов, с которыми наставники познакомились в ходе оценочных мероприятий и личных встреч.

Физик из Кемерово

Уроженцу города Кемерово Антону Силинину 36 лет. Он окончил Кемеровский государственный университет по специальности физика конденсированного состояния. Там же преподавал и заведовал лабораторией. Позже работал начальником департамента инвестиций стратегического развития Кемеровской области. Затем возглавил «Кузбасский технопарк».

Силинин дважды учился в «Сколково». В 2012-2013 годах, будучи преподавателем, учился там по программе «подготовка ректорского корпуса», осуществляемой Минобрнауки совместно со школой управления «Сколково». Второй раз обучение проходило в 2015 году по заказу Фонда развития моногородов. «У нас, в Кемеровской области, много моногородов, их 24. Я был в составе команды города Юрга. Обучение длилось чуть меньше года», — уточнил Силинин.

Эра Ковальчука: как Минобороны решило отобрать у Рогозина военную науку
Политика

Инновационный технополис «Эра» — это своего рода «военная» версия «Сколково». Технополис строится в Анапе, на месте закрытого на реконструкцию санатория Минобороны «Десантник».

Как указано в концепции технополиса (есть в распоряжении РБК), «Эра» станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом со своими лабораториями и инжиниринговыми центрами, где будут разрабатываться продукты для российского оборонно-промышленного комплекса. «Эра» будет организована по кластерному принципу. Планируется, что их будет три: научно-исследовательский (предназначен для исследований, лабораторных экспериментов и имитационного моделирования), научно-образовательный (будет формировать необходимые для выполнения научных исследований компетенции у аспирантов, курсантов и студентов) и научно-производственный (будет отвечать за создание прототипов образцов военной и специальной техники).

Помимо опытных специалистов и ученых, в технополис будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. В частности, на базе «Эры» создадут четыре сводные научные роты. Кроме того, на территории «Эры» создадут школу-лагерь для одаренных детей. Их будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к обучению в вузах сразу по нескольким специальностям, которые связаны с укреплением обороны страны. Начальником «Эры» назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета Вооруженных сил ​Федор Дедус. Научным руководителем — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , Сергей Шойгу , «Лидеры России»
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