Трамп решил снять статус заповедников со священных для индейцев земель
Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, которые учредил его предшественник Джо Байден менее чем за неделю до своего ухода, пишут The New York Times (NYT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на Белый дом.
Речь идет о заповедниках Чаквалла (площадь 252,5 тыс. га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90,6 тыс. га) в Южной и Северной Калифорнии. Коренные американские племена считают эти места священными и попросили Байдена запретить на территории бурение, добычу полезных ископаемых, развитие чистой энергетики и другую промышленность, пишет WP.
Как уточняет NYT, республиканец решил, что эти заповедники «препятствуют экономическому развитию и добыче энергии на обширных территориях». Одновременно, отмечает издание, Агентство по охране окружающей среды США начало процесс отмены наиболее значимых климатических указов Байдена, в том числе об ускорении перехода на электромобили и сокращении выбросов.
Изначально в информационном бюллетене Белого дома говорилось, что Трамп подписал указ, «прекращающий действие постановлений, объявляющих почти 1 млн акров (404,7 тыс. га. — РБК) новыми национальными памятниками, которые препятствуют экономическому развитию и добыче энергии». Позднее эта строка исчезла из документа, отмечает WP. По данным издания, остается неясным, имеет ли президент право полностью отменить эти указы без одобрения конгресса, так как в его полномочия входит «защита земли и воды на благо всех американцев, в том числе путем создания или расширения государственных заповедников».
Байден за свой президентский срок создал 10 новых заповедников и расширил территории четырех уже существующих. Он стал вторым по этому показателю после 39-го президента США Джимми Картера. Трамп во время первого президентского срока значительно сократил площадь двух государственных заповедников в штате Юта, заключает WP.
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