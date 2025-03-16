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Политика ,  
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Kyodo узнал о плане Японии разместить ракеты большой дальности близ Китая

Япония может разместить усовершенствованные противокорабельные ракеты Type-12 на острове Кюсю с марта 2026 года. Цель — укрепить безопасность островов Нансей, близких к Тайваню, говорят источники

Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Кюсю — самый южный крупный остров Японии, он находится вблизи южнокорейских и китайских берегов.

По данным источников Kyodo, японское правительство изучает возможность размещения ракет в рамках усилий по приобретению страной «возможностей ответного удара» для поражения целей противника в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Развертывание может начаться в конце следующего финансового года, в марте 2026-го. Мера направлена на укрепление безопасности островов Нансей — стратегически важной территории из-за близости к Тайваню, отмечает агентство. Это связано с усилением опасений, что Китай может вторгнуться в этот регион. Пекин считает Тайвань китайской территорией.

Власти пока изучают возможные места размещения, поскольку местные жители обеспокоены тем, что могут попасть под атаки противника, если таковые будут предприняты, говорят источники.

По словам собеседников Kyodo, ракеты могут быть размещены в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу в префектуре Оита, а также в городе Кумамото.

Южная островная префектура Окинава, расположенная ближе к материковому Китаю, вряд ли будет выбрана как место размещения, поскольку Токио опасается, что это вызовет напряженность в отношениях с Пекином, добавили источники.

Ракеты, которые могут быть развернуты на Кюсю, представляют собой усовершенствованную версию управляемых противокорабельных ракет Type-12 с увеличенной дальностью полета до 1 тыс. км. Их развертывание на Кюсю сделает досягаемыми для японских сил прибрежные районы Северной Кореи и Китая.

О том, что Япония изучает возможность принять на вооружение более 1 тыс. крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, Yomiuri Shimbun писала еще в августе 2022 года со ссылкой на источники в кабинете министров. Тогда же издание сообщило о планах модификации Type-12.

Ракеты Type-12 наземного запуска разработаны Mitsubishi Heavy Industries. Их изначальная дальность составляет несколько сотен километров. После модернизации возможность запускать их также должны получить корабли и истребители.

Япония прежде принципиально не развертывала ракеты большой дальности, которые способны атаковать наземные цели. Причиной этого стал принцип, предполагающий отказ от обладания вооружением, «способным атаковать базу противника». В действующей Конституции страны, разработанной в период послевоенной оккупации Японии войсками США, закреплен отказ государства от войны «на вечные времена» в качестве «суверенного права нации». В Основном законе также говорится, что в стране «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Япония ракеты Китай
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