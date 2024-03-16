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Политика ,  
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Международный военно-морской салон исключили из плана на следующий год

Кабмин исключил Международный военно-морской салон из плана на 2025 год
Международный военно-морской салон состоится в 2024 году, однако исключен из плана на 2025 год, говорится в распоряжении кабмина. В прошлом году в нем приняли участие более 290 компаний, было заключено свыше 20 соглашений
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Проведение Международного военно-морского салона (МВМС) исключено из перечня проводимых на территории России в 2025 году международных выставок продукции военного назначения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовых актов.

При этом проведение салона в 2024 году утверждено и запланировано на июнь. Города — участники МВМС-2024: Санкт-Петербург и Кронштадт.

Международный военно-морской салон — одно из ведущих российских мероприятий морской индустрии. Экспозиция салона традиционно включает в себя образцы военного кораблестроения и гражданского судостроения, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

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Фото:Григорий Набережнов / РБК

Последний раз МВМС проходил в 2023 году в Кронштадте. Он был организован на территории вновь создаваемого туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Как уточняли организаторы, экспонентами МВМС-2023 стали более 290 предприятий из России, а также из Индии и Белоруссии. В рамках салона было проведено 24 мероприятия научно-деловой программы. По итогам салона было заключено более 20 соглашений.

Кроме того, в ходе выставки состоялись гребная гонка на морских шлюпках на приз главнокомандующего ВМФ России и детская парусная регата на кубок главкома ВМФ. Также состоялось выступление знаменитой пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а несколько кораблей ВМФ России были доступны для всеобщего посещения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВМФ Кронштадт Санкт-Петербург Военно-морской салон
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