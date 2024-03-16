Губернатор Омской области поработал водителем у избирательной комиссии

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко временно стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Первый выезд — семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот. Она понимает важность участия в выборах президента. Берем пример со старшего поколения», — рассказал губернатор.

Голосование на выборах президента России пройдет в три дня, с 15 по 17 марта. К 13:10 мск второго дня голосования явка избирателей по всей России составила 38,64%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое проходит в 28 регионах, приняли участие примерно 4 млн россиян. Было выдано более 4,010 млн бюллетеней (84% от более 4,767 млн участвующих в таком голосовании), а принято — более 3,922 млн (82%). Самая высокая явка на ДЭГ пока зафиксирована в Камчатском крае (91%).

Член Центризбиркома Павел Андреев сообщил, что более 62 тыс. россиян в 41 государстве досрочно проголосовали на президентских выборах. Ранее ЦИК сообщила, что голосование за рубежом пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах.

На пост президента России претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.