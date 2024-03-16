Малышев: в Крыму усилили меры безопасности на выборах после случаев с зеленкой

В Крыму усилили меры безопасности на выборах после инцидентов с зеленкой

В Республике Крым после двух инцидентов с попытками залить зеленкой комплексы обработки избирательных бюллетеней были усилены меры безопасности. Вчера к середине дня ЦИК сообщала о нескольких похожих случаях в разных регионах

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму были усилены меры безопасности на избирательных участках после инцидентов с зеленкой, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев, передает «РИА Новости».

В первый день голосования в Симферополе и Ялте две женщины, которые пришли на избирательный участок, пытались залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они были задержаны, а бюллетени не пострадали. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело.

«Во избежание того, чтобы кто-то мог каким-то образом вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, принято решение, и я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках представители правоохранительных органов могли досматривать большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки», — рассказал Малышев.

По словам главы избиркома региона, при входе на избирательные участки были установлены небольшие столики, на которых избиратели могут временно оставить бутылки с водой или соками на время голосования. Выборы в регионе продолжаются в штатном режиме, подчеркнул он.

15 марта произошли разные инциденты во время первого дня голосования. В Санкт-Петербурге девушка кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, в которой располагаются две участковые избирательные комиссии (УИК). В Ханты-Мансийском автономном округе женщина пыталась поджечь стационарный ящик для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. К середине дня ЦИК также сообщила о пяти случаях порчи бюллетеней, связанных с заливанием красящих жидкостей.

Выборы главы государства проходят 15–17 марта. На второй день голосования открылись и работают все избирательные участки.

К 12:29 мск явка избирателей по всей России составила 38,07%. В дистанционном электронном голосовании, которое проходит в 28 регионах, приняли участие примерно 3,9 млн россиян. Было выдано более 3,976 млн бюллетеней (83% от участвующих в таком голосовании), а принято — более 3,888 млн (82%).

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин.