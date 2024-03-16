Явка на выборах президента России превысила 38%

Явка к утру второго дня голосования в России составила 38,35%. В электронном голосовании уже приняли участие 79% тех, кто на него записался

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Явка на выборах президента в целом по стране с учетом электронного голосования на 10:00 мск составила 38,35%, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сказал он.

В Москве на выборах президента, как сообщила ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, проголосовали более 3,1 млн человек. Согласно последним данным ЦИК, явка в столице составила 37,25% (на вечер 15 марта).

Электронные бюллетени в рамках выборов к 10:00 мск получили 79% записавшихся на ДЭГ избирателей, сказал Булаев, отметив, что «это очень высокая явка».

В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта, а инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.