Ушедший из Думы 25-летний депутат получит должность в «Движении первых»

Максим Гулин может занять пост советника председателя правления «Движения первых», сообщил источник РБК

Максим Гулин (справа) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин, который решил досрочно сложить полномочия, займет пост в Российском движении детей и молодежи «Движение первых», рассказал РБК источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в движении. Еще один источник в движении сказал, что Гулин перейдет в организацию с «высокой вероятностью».

25-летний Гулин может стать советником руководителя «Движения первых», уточнил один из источников РБК.

О том, что Гулин отказывается от мандата из-за перехода на другое место работы, стало известно 14 марта. За четыре дня до этого он подал соответствующее заявление председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Депутат не уточнил, куда именно переходит, но сообщил РБК, что территориально работать будет в Москве.

Он также говорил, что в партии много работали над созданием «продуманной системной работы» со школьниками на законодательном уровне, и подчеркивал важность реализации инициатив «на земле».

«Максим Гулин идет реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти», — сообщали в партии.

Гулин родился в 1997 году в Челябинской области, окончил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. В Госдуму избрался в составе федерального списка партии «Новые люди» в сентябре 2021 года. В нижней палате парламента занимал пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.