Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией Зеленского

По ее словам, страна нуждается в сильном национальном правительстве, чтобы не прийти к «точке невозврата»

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Партия «Батькивщина» предложила создать коалицию в Верховной раде с правящей на Украине партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом заявила экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина-24».

По мнению Тимошенко, объединение необходимо, чтобы вывести страну из экономического тупика. «Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно», — сообщила она.

По словам Тимошенко, она готова объединиться с Зеленским, но только в случае полной смены стратегии управления государством. Нынешняя стратегия должна быть заменена политикой, «которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику охраны здоровья», указала лидер «Батькивщины».

«И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», — заключила Тимошенко.