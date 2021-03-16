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Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией Зеленского

По ее словам, страна нуждается в сильном национальном правительстве, чтобы не прийти к «точке невозврата»
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Партия «Батькивщина» предложила создать коалицию в Верховной раде с правящей на Украине партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом заявила экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина-24».

По мнению Тимошенко, объединение необходимо, чтобы  вывести страну из экономического тупика. «Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно», — сообщила она.

По словам Тимошенко, она готова объединиться с Зеленским, но только в случае полной смены стратегии управления государством. Нынешняя стратегия должна быть заменена политикой, «которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику охраны здоровья», указала лидер «Батькивщины».

«И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», — заключила Тимошенко.

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Фракция президентской партии «Слуги народа» в парламенте насчитывает 246 депутатов. Сейчас у «Слуги народа» достаточно голосов (более 226) для принятия решения без объединения в коалицию с другими политическими силами.

В понедельник, 15 марта, из партии исключили депутата Александра Дубинского, на которого в январе этого года США наложили санкции. Сам Дубинский предупреждал, что из фракции за ним могут выйти еще около 30 депутатов, которые его поддерживают. В таком случае партия Зеленского утратит большинство в парламенте.

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Автор
Анастасия Батманова
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