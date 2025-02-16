The Telegraph: у российской армии стало больше ПТРК Javelin, чем у британской

В то время как НАТО придерживается тактики точного применения дорогостоящего оружия, советский подход, который использует и Украина, подразумевает массированное использование дешевой огневой мощи

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинская армия использует поставленное Западом оружие в комбинации с советским, такая тактика приводит к расточительной трате предоставленных союзниками вооружений из-за разных подходов к применению оружия, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источник.

Газета отмечает, что НАТО придерживается позиции высокоточного применения вооружений от разных сил в комбинированном виде, в то время как советский подход — это массированное использование дешевой огневой мощи.

Собеседник издания, занимавшийся обучением украинских солдат, рассказал, что украинцы применяли поставленные Великобританией противотанковые ракеты NLAW (Киев получил их около 5 тыс.) «как РПГ» (ручные противотанковые гранатометы). Солдаты делали залпы по пять-шесть ракет, при том что одна стоит £20 тыс. (более 2,2 млн руб. по курсу на момент публикации). Применение РПГ не обходится так дорого. Запуски попали на видео, которое Украина предоставляла для отчетности.

Другие источники газеты рассказали, что украинские войска нередко бросают при отступлении свою технику, в то время как принцип НАТО — «ничего не оставлять позади» из-за стоимости вооружений. В частности, ВСУ не забирали с покидаемых позиций пусковые установки для противотанковых ракет Javelin, цена которых — $100 тыс. (9 млн руб. по курсу на момент публикации). «У российской армии, вероятно, теперь больше Javelin, чем у британской», — заявил один из собеседников издания. О захвате таких противотанковых ракетных комплексов российская сторона сообщает с 2022 года.

Telegraph отмечает, что причины отхода Киева от западной тактики, во-первых, связаны с недостаточным количеством времени для подготовки украинцев, а во-вторых, с их несогласием с инструкторами, не знакомыми с условиями реального боя. В связи с такой ситуацией Украина запрашивала больше дешевой огневой мощи, и Западу пришлось искать советское оружие в бывших странах Организации Варшавского договора.

«Иностранное обучение, если оно не адаптировано к украинским условиям и не интегрировано в существующие практики подразделений, не только неэффективно, но и опасно», — заявил командир 108-го украинского батальона Сергей Филимонов.

Россия осуждает предоставление США военной помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что Киев не сможет существовать без западной помощи, у Украины «почти нулевой суверенитет», и конфликт с этой страной закончится через «месяц-полтора-два» без поддержки Запада.