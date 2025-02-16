Послы США, Великобритании и стран ЕС возложили цветы к могиле Навального

Посол ЕС Ролан Галяраг и посол Польши Кшиштоф Краевский возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве (Фото: Посольство Республики Польша в Москве)

Послы стран Европейского союза (ЕС) возложили цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве в годовщину его смерти, сообщило представительство ЕС в России.

В частности, в церемонии приняли участие посол ЕС Ролан Галяраг, посол Франции Пьер Леви, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес, посол Швеции Карин Ульрика Улофсдоттер, посол Норвегии Роберт Квиле, посол Германии Александр Ламбсдорфф, посол Польши Кшиштоф Краевски, а также послы Австралии и Новой Зеландии Джон Уильям Гиринг и Марк Джулиан Трейнор.

Посол Великобритании Наджел Кейси, посол Польши Кшиштоф Краевский (четвертый слева), посол ЕС Ролан Галяраг (пятый слева) и посол Австралии Джон Гиринг (шестой слева) возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве (Фото: Посольство Великобритании в Москве)

Как передает Associated Press, послы США и Великобритании Линн Трейси и Найджел Кейси также принимали участие в церемонии. На Борисовское кладбище пришли и родители Навального.

ФСИН сообщила о смерти оппозиционера Алексея Навального 16 февраля 2024 года. В этот момент он отбывал наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание, попытки медиков его реанимировать не принесли успеха, уточняли во ФСИН.