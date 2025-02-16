 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Смерть Навального в колонии ,  
0 

Послы США, Великобритании и стран ЕС возложили цветы к могиле Навального

Сюжет
Смерть Навального в колонии
Посол ЕС Ролан Галяраг и посол Польши Кшиштоф Краевский возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве
Посол ЕС Ролан Галяраг и посол Польши Кшиштоф Краевский возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве (Фото: Посольство Республики Польша в Москве)

Послы стран Европейского союза (ЕС) возложили цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве в годовщину его смерти, сообщило представительство ЕС в России.

В частности, в церемонии приняли участие посол ЕС Ролан Галяраг, посол Франции Пьер Леви, посол Испании Рикардо Мартинес Васкес, посол Швеции Карин Ульрика Улофсдоттер, посол Норвегии Роберт Квиле, посол Германии Александр Ламбсдорфф, посол Польши Кшиштоф Краевски, а также послы Австралии и Новой Зеландии Джон Уильям Гиринг и Марк Джулиан Трейнор.

Посол Великобритании Наджел Кейси, посол Польши Кшиштоф Краевский (четвертый слева), посол ЕС Ролан Галяраг (пятый слева) и посол Австралии Джон Гиринг (шестой слева) возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве
Посол Великобритании Наджел Кейси, посол Польши Кшиштоф Краевский (четвертый слева), посол ЕС Ролан Галяраг (пятый слева) и посол Австралии Джон Гиринг (шестой слева) возлагают цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве
(Фото: Посольство Великобритании в Москве)

Как передает Associated Press, послы США и Великобритании Линн Трейси и Найджел Кейси также принимали участие в церемонии. На Борисовское кладбище пришли и родители Навального.

ФСИН сообщила о смерти оппозиционера Алексея Навального 16 февраля 2024 года. В этот момент он отбывал наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание, попытки медиков его реанимировать не принесли успеха, уточняли во ФСИН.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Европейский Союз Алексей Навальный Москва США Ролан Галяраг Линн Трейси
Материалы по теме
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Политика
Приставы приостановили производство по взысканию долгов Навального
Политика
ЕС ввел санкции против ФСИН и судей из дел Навального и Скочиленко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУПолитика, 17:35
Украина перечислила США «красные линии» в переговорах с РоссиейПолитика, 17:33
В АТОР сообщили, когда вылетит в Египет вынужденно севший в Польше лайнерОбщество, 17:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф благодаря победе над лидером КХЛСпорт, 17:03
Глава МИД Польши назвал переговорную тактику США по Украине нетипичнойПолитика, 16:43
Шмыгаль сообщил о повреждении теплоэлектростанции в НиколаевеПолитика, 16:38
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«Авангард» крупно обыграл «Ак Барс» и одержал четвертую победу подрядСпорт, 16:31
Число погибших в результате взрыва у кафе в Николаеве достигло четырехОбщество, 16:29
Тарасова заявила, что была уверена в победе Петросян в финале Гран-приСпорт, 16:17
Послы США, Великобритании и стран ЕС возложили цветы к могиле НавальногоПолитика, 16:16
Финский президент представил свою концепцию урегулирования на УкраинеПолитика, 16:13
Песков назвал несерьезным поведение Зеленского на нормандских переговорахПолитика, 16:08
Фигуристка Петросян победила в финале Гран-при России в КрасноярскеСпорт, 16:03