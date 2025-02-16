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Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ рассказало о тушении пожара над саркофагом ЧАЭС после удара дрона

МАГАТЭ: тушение горящей оболочки над саркофагом ЧАЭС осложняется материалами
Сюжет
Военная операция на Украине
Тушение осложняется тем, что облицовка защитного сооружения сделана из горючих материалов, заявили в МАГАТЭ
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС (Фото: Volodymyr Tarasov / Ukrinform / NurPhoto / Reuters)

Пожарные продолжают тушить возгорания над укрытием (саркофагом) Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), возникшие после удара дрона по крыше Нового безопасного конфайнмента (New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка») в ночь на 14 февраля.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит пресс-служба организации.

Группа экспертов МАГАТЭ, базирующаяся на месте, получила неограниченный доступ к месту удара и провела обширный обход, чтобы оценить ущерб, сказано в сообщении. Специалисты почувствовали запах горящего пластика, увидели дым, идущий с крыши сооружения, и установили, что дрон пробил в ней дыру.

Тушение осложняется тем, что обшивка кровли сделана из горючего материала, отметили в МАГАТЭ. Из-за этого начало работ по восстановлению кровли Нового безопасного конфайнмента задерживается.

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Вид на Чернобыльскую АЭС

Новый безопасный конфайнмент (НБК, New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка») — это арочное сооружение, возведенное над разрушенным при аварии 1986 года четвертым энергоблоком ЧАЭС. Оно было достроено и введено в эксплуатацию в 2019 году. Конструкция накрывает собой «Укрытие» — саркофаг ЧАЭС, расчетный срок службы которого на момент завершения проекта подходил к концу.

МАГАТЭ оценило нанесенный дроном ущерб как значительный, но отметило, что уровень радиации на объекте не изменился. По данным агентства, диаметр дыры, возникшей в результате удара и последовавшего за ним пожара, достигает примерно 6 м. Также были повреждены оборудование и электрические кабели. Опорные балки сооружения, по предварительным данным, серьезных повреждений не получили.

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять, рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году.

Об ударе дрона по станции МАГАТЭ заявило утром 14 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию.

Кремль назвал удар по Чернобыльской АЭС провокацией. «Не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
саркофаг ЧАЭС МАГАТЭ Чернобыльская АЭС
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