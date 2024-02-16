МИД предупредил россиян после освобождения насильника в Абхазии

В 2019 году гражданин Абхазии Эдгар Абухба избил и изнасиловал россиянку. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. МИД заявил, что Верховный суд Абхазии отпустил его на свободу

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В связи с освобождением абхазца Эдгара Абухбы, которого в 2019 году признали виновным за изнасилования, грабеж и избиение россиянки, в Абхазии стало небезопасно для россиян, предупредил МИД в телеграм-канале.

В ведомстве «с недоумением» отнеслись к решению Верховного суда страны смягчить Абухбе приговор. 2 февраля он вышел на свободу. По оценке МИДа, освобождение абхазцу приговор — резонансный случай, который свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

«Это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — заключили в ведомстве.

В 2019 году Абухба привел россиянку к сгоревшему комплексу правительственных зданий в Сухуме, несколько раз ударил по голове руками и камнями, затем изнасиловал ее, а после этого еще раз нанес удар камнем в височную область. Он похитил у женщины два телефона, аксессуары к ним, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70 100 руб., после чего скрылся с места преступления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей были гематома у виска, перелом височной кости, генитальные ссадины и кровоподтеки.

Абухбу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В момент совершения преступления ему было 17 лет, пока шло разбирательство, он достиг совершеннолетия.

На сайте Верховного суда Абхазии отсутствует информация об освобождении Абухбы.