В команде Навального заявили, что подтверждений его смерти пока нет
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом), сообщила, что никаких подтверждений информации о смерти оппозиционера у нее нет.
«Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — заявила Ярмыш.
Об этом же сообщил еще один соратник оппозиционера — Леонид Волков (признан иноагентом). «У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда», — отметил он.
О смерти оппозиционера в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе ранее 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО. Там указали, что ему стало плохо во время прогулки: он «практически сразу потерял сознание». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали». «Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проверкой в связи со смертью Навального занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики. У Кремля информации о причинах случившегося нет, президенту Владимиру Путину о смерти оппозиционера доложили, подчеркнул он.
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