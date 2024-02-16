В команде Навального заявили, что подтверждений его смерти пока нет

О смерти Навального в колонии № 3 ранее сообщило УФСИН ЯНАО. По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо во время прогулки, врачи не смогли его спасти

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом), сообщила, что никаких подтверждений информации о смерти оппозиционера у нее нет.

«Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», — заявила Ярмыш.

Об этом же сообщил еще один соратник оппозиционера — Леонид Волков (признан иноагентом). «У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда», — отметил он.

О смерти оппозиционера в колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе ранее 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО. Там указали, что ему стало плохо во время прогулки: он «практически сразу потерял сознание». Врачи провели «все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали». «Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении управления ФСИН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проверкой в связи со смертью Навального занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики. У Кремля информации о причинах случившегося нет, президенту Владимиру Путину о смерти оппозиционера доложили, подчеркнул он.