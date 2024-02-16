«Переползли по болотам»: что Лукашенко рассказал о диверсантах с Украины

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Белорусские спецслужбы задержали диверсантов, которые перешли через границу Белоруссии и Украины. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу», — рассказал он. По словам Лукашенко, они перебрасывали взрывчатку. В дальнейшем они собирались устроить диверсии в России и Белоруссии.

О задержании диверсантов Лукашенко доложили «сегодня утром». В стране закончилась контртеррористическая операция, добавил он. Всех диверсантов задержали, «а среди них белорусы».