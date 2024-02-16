«Переползли по болотам»: что Лукашенко рассказал о диверсантах с Украины
Белорусские спецслужбы задержали диверсантов, которые перешли через границу Белоруссии и Украины. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
«С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу», — рассказал он. По словам Лукашенко, они перебрасывали взрывчатку. В дальнейшем они собирались устроить диверсии в России и Белоруссии.
О задержании диверсантов Лукашенко доложили «сегодня утром». В стране закончилась контртеррористическая операция, добавил он. Всех диверсантов задержали, «а среди них белорусы».
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри