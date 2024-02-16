Посольство не нашло русофобии в деле арестованного в Колумбии россиянина

Россиянину грозит в Колумбии до 18 лет тюрьмы. Он обвинил местные власти в русофобии, а российское посольство — в бездействии. Дипмиссия подчеркивает, что политики в деле нет, а сам обвиняемый не следует рекомендациям консулов

Здание посольства России в Колумбии (Фото: RusiaColombia / Twitter)

Дело против арестованного в Колумбии россиянина Сергея Вагина не имеет политической и шпионской подоплеки вопреки заявлениям самого мужчины и местных изданий, сообщило «РИА Новости» российское посольство в этой стране.

«Вместе с ним по этому же делу обвиняются три гражданина Колумбии, так что ссылки на русофобию со стороны подсудимого также не находят подтверждения», — добавили в дипмиссии.

Россиянина задержали в Колумбии около двух лет назад, в конце марта 2022-го. Против него заведено дело по трем статьям местного УК о преступном сговоре, незаконных переводах денег и неправомерном использовании компьютерных сетей. Колумбийские следователи подозревают его и сообщников в создании и работе незаконной букмекерской конторы.

Российское посольство подчеркнуло: до задержания Вагин находился в Колумбии без законных оснований, нарушил миграционное законодательство и работал без разрешения. Дипломаты объяснили затягивание процесса частыми требованиями Вагина о замене адвокатов — сменилось около десяти юристов, а регулярные переводы в одиночную камеру — нарушениями правил внутреннего распорядка и жалобами других заключенных на его поведение. По утверждению посольства, Вагин, несмотря на свои жалобы о предвзятом отношении и советы консулов подать официальное обращение в надзорные органы, так и не сделал этого.

Первоначально Вагина обвиняли в финансировании оппозиционных протестов, проходивших в Колумбии в 2019 году. В результате суд не поддержал эти обвинения, но против россиянина были выдвинуты другие — об организации нелегальной букмекерской конторы.

По его словам, обвинения строятся на использовании им VPN-сервисов и «аккаунтов третьих лиц». «Я брошен и оставлен всеми. Просто держат в заложниках. Привозят на суд как собаку, под конвоем, с оружием. Мне очень важно привлечь внимание к бездействию МИДа и неисполнению статьи 69.3 Конституции РФ», — рассказывал Вагин каналу «Осторожно, новости» в ноябре. Он обвинил российскую дипмиссию в отсутствии помощи. Ему грозит до 18 лет лишения свободы.