 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

RTVI узнал об увольнении главы института РАН несмотря на письмо Фалькову

RTVI: главу института РАН Функа уволен несмотря на письмо сотрудников Фалькову
С поста директора института этнологии и антропологии РАН уволен Дмитрий Функ, несмотря на открытое письмо сотрудников в его поддержку к министру Фалькову, пишет RTVI. В ноябре его наградили орденом «За заслуги перед отечеством»
Дмитрий Функ
Дмитрий Функ (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобрнауки сняло с должности директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрия Функа, исполняющим обязанности назначили профессора РАН, бывшего депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Загребина, сообщили RTVI два источника в институте.

По словам одного из собеседников телеканала, Функа уволили «в связи с решением учредителя, без объяснения причин». Он связал произошедшее со сложной обстановкой внутри коллектива института, который две недели назад опубликовал открытое письмо министру образования Валерию Фалькову, в котором сотрудники высказывали обеспокоенность «нездоровой атмосферой» внутри и вокруг института и давлением на Функа.

«Начиная с лета 2023 года целенаправленно в устной форме распространяется информация о скором отстранении от должности Д.А. Функа и приходе в Институт на роль исполняющего обязанности директора А.Е. Загребина, много лет назад — до ухода в политику — занимавшегося региональной финно-угорской историографией. Считаем эти информационные вбросы (назывались и другие имена возможных претендентов) и давление на директора нашего Института абсолютно неприемлемыми», — говорится в открытом письме, которое подписали 132 из порядка 180.

«Завтра у нас будет ученый совет, первым пунктом там — вручение медали Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессору Функу. Второе — представление врио директора ИЭА РАН. На ученый совет приедут люди из министерства, и представят нового и.о. директора. Посмотрим, что будет на ученом совете, думаю, там прозвучит вопрос — а почему вдруг?», — сказал источник RTVI.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РАН.

Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до ₽200 тыс.
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Телеканал отмечает, что ранее опрошенные сотрудники института связывали сложившуюся ситуацию с бывшим директором института, а в настоящее время его научным руководителем, академиком РАН Валерием Тишковым, который в 1992 году был министром по делам национальностей. Должность директора института он занимал с 1989 по 2015 годы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

13 февраля в институте прошло общее собрание сотрудников института, на котором большинство собравшихся, в том числе Тишков, дали положительную оценку работе института.

Функ был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени указом президента Владимира Путина от 8 ноября. Коллектив института, сообщая о награде, написал, что это «заслуженная оценка и достойное признание» его деятельности на посту директора. «Открытость в работе директора и дирекции, активная поддержка интересов отделов и центров, внимательное отношение к каждому сотруднику, поощрение творческих инициатив — эти и другие черты Вашего стиля руководства создали самые благоприятные условия для нашей работы», — сказано в публикации.

Дмитрий Функ — профессор, доктор исторических наук. С 2013 по 2020 год руководил кафедрой антропологии исторического факультета Московского государственного университета.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Российская академия наук этнолог увольнение
Материалы по теме
Путин уволил генерала из ФСИН меньше чем через год после назначения
Политика
Две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности
Общество
Директора Института общей генетики уволили после слов о 900-летних людях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Архитектор санкций против России вернется в Белый дом Политика, 00:59
Россия созвала заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии» Политика, 00:57
RTVI узнал об увольнении главы института РАН несмотря на письмо Фалькову Политика, 00:25
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 00:22
При ракетном обстреле Белгорода погиб студент из Сирии Политика, 00:17
Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года Технологии и медиа, 00:15
Эксперты MSC зафиксировали «зарождающуюся усталость» Запада от Украины Политика, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Многопорядковый мир»: какие вызовы и угрозы будут обсуждать в Мюнхене Политика, 00:00
Белый дом ответил на слова Путина о «более выгодном» для России Байдене Политика, 15 фев, 23:53
Путин сообщил, что Лукашенко одобрил продление ВСМ из Москвы до Минска Бизнес, 15 фев, 23:51
Столтенберг заявил, что Киев близок к членству в НАТО «как никогда ранее» Политика, 15 фев, 23:38
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 15 фев, 23:29
Савельев пообещал Путину поезда Москва-Петербург каждые 10 минут Бизнес, 15 фев, 23:11
Путин счел работу «Уралвагонзавода» «достойной хороших эпитетов» Политика, 15 фев, 22:52