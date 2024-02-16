RTVI узнал об увольнении главы института РАН несмотря на письмо Фалькову

С поста директора института этнологии и антропологии РАН уволен Дмитрий Функ, несмотря на открытое письмо сотрудников в его поддержку к министру Фалькову, пишет RTVI. В ноябре его наградили орденом «За заслуги перед отечеством»

Дмитрий Функ (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобрнауки сняло с должности директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрия Функа, исполняющим обязанности назначили профессора РАН, бывшего депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Загребина, сообщили RTVI два источника в институте.

По словам одного из собеседников телеканала, Функа уволили «в связи с решением учредителя, без объяснения причин». Он связал произошедшее со сложной обстановкой внутри коллектива института, который две недели назад опубликовал открытое письмо министру образования Валерию Фалькову, в котором сотрудники высказывали обеспокоенность «нездоровой атмосферой» внутри и вокруг института и давлением на Функа.

«Начиная с лета 2023 года целенаправленно в устной форме распространяется информация о скором отстранении от должности Д.А. Функа и приходе в Институт на роль исполняющего обязанности директора А.Е. Загребина, много лет назад — до ухода в политику — занимавшегося региональной финно-угорской историографией. Считаем эти информационные вбросы (назывались и другие имена возможных претендентов) и давление на директора нашего Института абсолютно неприемлемыми», — говорится в открытом письме, которое подписали 132 из порядка 180.

«Завтра у нас будет ученый совет, первым пунктом там — вручение медали Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессору Функу. Второе — представление врио директора ИЭА РАН. На ученый совет приедут люди из министерства, и представят нового и.о. директора. Посмотрим, что будет на ученом совете, думаю, там прозвучит вопрос — а почему вдруг?», — сказал источник RTVI.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РАН.

Телеканал отмечает, что ранее опрошенные сотрудники института связывали сложившуюся ситуацию с бывшим директором института, а в настоящее время его научным руководителем, академиком РАН Валерием Тишковым, который в 1992 году был министром по делам национальностей. Должность директора института он занимал с 1989 по 2015 годы.

13 февраля в институте прошло общее собрание сотрудников института, на котором большинство собравшихся, в том числе Тишков, дали положительную оценку работе института.

Функ был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени указом президента Владимира Путина от 8 ноября. Коллектив института, сообщая о награде, написал, что это «заслуженная оценка и достойное признание» его деятельности на посту директора. «Открытость в работе директора и дирекции, активная поддержка интересов отделов и центров, внимательное отношение к каждому сотруднику, поощрение творческих инициатив — эти и другие черты Вашего стиля руководства создали самые благоприятные условия для нашей работы», — сказано в публикации.

Дмитрий Функ — профессор, доктор исторических наук. С 2013 по 2020 год руководил кафедрой антропологии исторического факультета Московского государственного университета.