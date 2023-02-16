Колокольцев уволил двух полковников из-за автора «Императора из стали»

Замглавы управления по вопросам миграции московского главка МВД Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев Татьяна Дмитриева лишились постов из-за отказа дать убежище публицисту Сергею Васильеву, уехавшему из Латвии

Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил двух полковников полиции: замглавы управления по вопросам миграции московского главка МВД Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев управления по делам миграции ГУ МВД по Москве Татьяну Дмитриеву, сообщается на сайте ведомства. Причиной назван «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан».

В сообщении МВД в связи с увольнением Дудника и Дмитриевой говорится о деле блогера и публициста Сергея Васильева, автора книги «Император из стали». Он «был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса», приехал в Россию и запросил временное убежище, но ему отказали. Министерство по итогам проверки заключило, что заявление Васильева было рассмотрено «поверхностно», не были учтены все обстоятельства.

Теперь решение аннулировано, а вопрос убежища для Васильева будет решен положительно, заявила представитель МВД Ирина Волк.

Васильев — создатель телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», он также ведет блог в ЖЖ, в котором в том числе пишет о событиях на Украине. Против него в Латвии и Финляндии возбуждены уголовные дела за «финансирование терроризма», отмывание денег и неуплату налогов. Васильев связывает преследование с помощью Донбассу в 2014–2015 годах. В сентябре прошлого года он уехал в Россию.