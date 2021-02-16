В Думе предложили блокировать сайты с ложными сведениями о преступлениях

Авторы предложили это делать без решения суда, на основании заключения прокуратуры региона и его подтверждения Генпрокуратурой. Депутаты считают, что пока законодательство не может обеспечить оперативную защиту репутации граждан

Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий узаконить внесудебную блокировку сайтов, которые распространяют недостоверные сведения о совершении преступления. Документ содержится в электронной базе.

Его авторы — депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Андрей Альшевских, Игорь Станкевич и депутат от «Справедливой России» Валерий Газзаев.

Они предлагают дополнить ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В новой статье, по предложению депутатов, будет говориться, что гражданин вправе направить в прокуратуру заявление о блокировке сайта, если на нем будет обнаружена недостоверная информация, которая порочит честь и достоинство, подрывает репутацию, и связана с обвинением лица в совершении преступления.

Прокуратура будет проводить проверку и по ее результатам докладывать в Генпрокуратуру. Генпрокурор и его заместители в свою очередь проверят обоснованность заключения и обратятся в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению информации и блокировке ресурса, на котором она размещена. Если в Генпрокуратуре решат, что заключение необоснованно, оно вернется обратно.