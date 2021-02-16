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В Думе предложили блокировать сайты с ложными сведениями о преступлениях

Авторы предложили это делать без решения суда, на основании заключения прокуратуры региона и его подтверждения Генпрокуратурой. Депутаты считают, что пока законодательство не может обеспечить оперативную защиту репутации граждан
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий узаконить внесудебную блокировку сайтов, которые распространяют недостоверные сведения о совершении преступления. Документ содержится в электронной базе.

Его авторы — депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Андрей Альшевских, Игорь Станкевич и депутат от «Справедливой России» Валерий Газзаев.

Они предлагают дополнить ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В новой статье, по предложению депутатов, будет говориться, что гражданин вправе направить в прокуратуру заявление о блокировке сайта, если на нем будет обнаружена недостоверная информация, которая порочит честь и достоинство, подрывает репутацию, и связана с обвинением лица в совершении преступления.

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Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Прокуратура будет проводить проверку и по ее результатам докладывать в Генпрокуратуру. Генпрокурор и его заместители в свою очередь проверят обоснованность заключения и обратятся в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению информации и блокировке ресурса, на котором она размещена. Если в Генпрокуратуре решат, что заключение необоснованно, оно вернется обратно.

Роскомнадзор будет направлять уведомление провайдеру хостинга, где находится нарушивший закон сайт, а он в свою очередь — владельцу сайта с требованием удалить информацию. На это у последнего есть сутки, после этого провайдер обязан будет заблокировать сайт.

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что существующие законодательные нормы «не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию».

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«С учетом развития современных цифровых сервисов, а также скорости и особенностей распространения информации в сети «Интернет» представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде», — пояснили депутаты.

Автор
Мария Лисицына
законопроект Госдума блокировка сайтов
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