Прокурор потребовала возбудить на Навального новое дело из-за оскорблений

Судья сочла требование прокурора преждевременным и оставила его пока без рассмотрения. Но оно будет рассмотрено при вынесении решения по этому делу

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Бабушкинском суде Москвы, где началось новое заседание по делу об оскорблении оппозиционером Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной, прокурор Екатерина Фролова потребовала возбудить новое дело против оппозиционера. Она заявила, что на прошлом заседании Навальный еще раз оскорбил ветерана, а еще судью и прокурора, передает корреспондент РБК.

Гособвинитель потребовала выделить материалы уголовного дела и направить их для доследственной проверки в Главное следственное управление СК.

«Я был самым унылым подсудимым на свете. Все, что было сказано, можно считать комплиментами суду», — в ответ сказал Навальный.

Его защита считает ходатайство немотивированным. После рассмотрения требования прокурора судья Акимова решает что ходатайство прокурора преждевременно и оставляет его без рассмотрения. Однако она отметила, что ходатайство будет рассмотрено при вынесении решения по основному делу.