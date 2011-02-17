Иран направляет два военных корабля через Суэцкий канал

Иран планирует направить два своих военных корабля через Суэцкий канал. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Он отметил, что это произойдет впервые за долгие годы.

По его словам, иранские военные корабли, направляющиеся в Сирию, - это "провокация", которая может повлечь за собой серьезной обострение ситуации на Ближнем Востоке. Международное сообщество должно осознать, что Израиль не может вечно игнорировать это провокации".

В то же время А.Либерман не представил никаких доказательств своих слов, передает телеканал Al Jazeera.

Египетская сторона, которая контролирует Суэцкий канал, утверждает, что не имеет информации о транзите иранских кораблей. В свою очередь официальный Тегеран пока не прокомментировал заявление А.Либермана.

Напомним, ни один иранский военный корабль не проходил через Суэцкий канал после 1979г., когда в Иране победила исламская революция.