Выборы в Мордовии признаны состоявшимися

Выборы главы республики в Мордовии признаны состоявшимися.

Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, при условии, что их будет больше, чем число голосов поданных против всех кандидатов.

Напомним, что на пост губернатора претендуют пять кандидатов - действующий глава республики Николай Меркушкин, директоры трех саранских заводов - ОАО "Саранский приборостроительный завод" Анатолий Чубуков, ОАО "Медоборудование" Александр Шарин и ОАО "Железобетон" Юрий Бормусов, а также гендиректор ООО "Производственный финансовый центр по содействию отечественным и иностранным инвестициям" Сергей Гурьянов.