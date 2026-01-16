Главу «Куршской косы» отправили под домашний арест
Директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калину отправили под домашний арест до 13 марта, сообщает пресс-служба областного суда.
Накануне Калину задержали и предъявили обвинение в незаконной вырубке лесных массивов с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК; за ущерб в особо крупном размере — лишение свободы на срок до семи лет).
По версии следствия, в 2021 году он вырубил в части нацпарка лес ради строительства отеля своего знакомого. Ущерб оценивается в 12,7 млн рублей.
В 2021 году Калину избрали депутатом Калининградской областной думы от «Единой России». Директором парка Калина стал в 2011-м. Прежде он работал за главы парка. До этого — в частном бизнесе, а также служил в МВД.
Материал дополняется
