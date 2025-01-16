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Самые известные киноленты Дэвида Линча. Видео

Видеоподборка самых известных работ Дэвида Линча

Самые известные киноленты Дэвида Линча. Видео
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Умерший 16 января в возрасте 78 лет Дэвид Линч запомнился зрителю работой над сериалом «Твин Пикс», который журнал Time в 2007 году признал «Лучшим телешоу всех времен», а также триллером «Синий бархат». Он также был режиссером фильмов «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Шоссе в никуда» и других.

В прошлом году Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему.

Умер Дэвид Линч
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Твин Пикс Дэвид Линч режиссер смерть США кино
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