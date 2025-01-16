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Политика ,  
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The Economist рассказал о крахе подготовки украинской бригады во Франции

Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС
Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

Развертывание 155-й украинской армейской бригады, подготовкой которой занималась и которую оплачивала Франция, обернулось катастрофическими последствиями, сообщает The Economist со ссылкой на данные украинского издания «Цензор.net» и информацию от служащих бригады.

«Цензор.net» сообщал о различных проблемах бригады, формирование которой началось в марте прошлого года, а обучение во Франции — в октябре. Перед отправкой в Европу из нее для пополнения других частей забрали более 2,5 тыс. военных — в основном имевших боевой опыт. Поэтому во Францию были отправлены оставшиеся около 2 тыс. человек, из них на военной службе более года находился только 51. Большинство, свыше 1,4 тыс. военных, служили менее двух месяцев. В ходе подготовки во Франции из бригады дезертировали 50 человек, в целом же за время ее существования самовольно ушли из части почти треть военных, 1,7 тыс. человек.

Командир батальона из 155-й бригады с позывным Ник рассказал Economist, что только дюжина солдат, прибывших с ним во Францию на подготовку, имела перед этим боевой опыт, а возвращение офицеров оттуда было беспорядочным, так как некоторые остались для дополнительного обучения. Ник и его подчиненные по возвращению были отправлены в зону тяжелых боев.

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