Сможет ли правая Reform UK потеснить лейбористов в Великобритании По опросам, она отстает от правящей партии на один процент

В Великобритании правопопулистская партия Reform UK обошла по популярности Консервативную партию, которая считается главной оппозиционной силой страны. Какие у нее и ее лидера Найджела Фараджа перспективы — в материале РБК

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Какое место в британской политике занимает Reform UK

Одна из ведущих исследовательских компаний Великобритании YouGov опубликовала итоги первого с июльских выборов в парламент опроса, как британцы проголосовали бы на новых выборах. Согласно этим данным, правопопулистская партия Reform UK занимает второе место, уступая правящим лейбористам всего 1%. Предпочтения респондентов распределились так:

Лейбористская партия — 26%;

Reform UK — 25%;

Консервативная партия — 22%;

Либеральные демократы — 14%;

«Зеленые» — 8%.

Опрос издания Politico показал чуть больший разрыв между первыми двумя партиями — 27% у лейбористов, 24% у Reform UK, однако подтвердил, что они являются сейчас наиболее популярными в стране. То же касается и мнения британцев о лидерах политических партий. По данным YouGov, в рейтинге одобрения председатель Reform UK Найджел Фарадж даже опережает лидера лейбористов премьер-министра Кира Стармера — у них 30% и 27% положительных оценок соответственно. Впрочем, рейтинг неодобрения у обоих в два раза выше — 62% у Фараджа и 65% у Стармера.

Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») основана в 2018 году как Brexit Party, которая ратовала за выход Британии из Евросоюза без соглашения с ним; в Reform UK ее переименовали в 2021 году. Партию основал Найджел Фарадж, который с 1999 по 2020 годы был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 годы (с перерывами) — лидером правоконсервативной евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP). По итогам всеобщих выборов в июле 2024 года Reform UK получила в Палате общин пять мест из 650. Всего в парламент тогда прошло 15 партий, из них в топ-5 оказались следующие: Лейбористская партия — 411 мандатов,

Консервативная партия — 121 мандат,

Либеральные демократы — 72 мандата,

Шотландская национальная партия — девять мандатов,

североирландская «Шинн Фейн» — семь мандатов.

В чем суть ее политической программы

Свои тезисы Reform UK изложила в 32-страничной программе, которую она опубликовала перед летними всеобщими выборами. Документ называется «Наш контракт с вами» и включает следующие предложения.

Во-первых, ограничить т.н. необязательную иммиграцию (с некоторыми исключениями, например, для специалистов в сфере здравоохранения). Также, по замыслу Reform UK, иностранным студентам должно быть запрещено привозить с собой партнеров и детей. «Только иностранные студенты с необходимыми навыками могут остаться в Великобритании после окончания обучения», — также говорится в программе. Болезненный для Британии вопрос: прибытие нелегалов на надувных лодках через Ла-Манш, — партия предлагает решить просто: отправлять мигрантов обратно во Францию.

Во-вторых, партия обещала ввести крупные налоговые льготы для малого бизнеса (льгота по налогу на прибыль в 100 тыс. фунтов стерлингов и повышение порога, при котором предприятия должны быть зарегистрированы как плательщики НДС, с 90 тыс. до 150 тыс. фунтов стерлингов).

В-третьих, отказаться от субсидий на переход к нулевым выбросам в атмосферу. По расчетам Reform UK, так Британия сможет сэкономить 20 млрд фунтов стерлингов в год в течение следующих 25 лет.

В-четвертых, ввести запрет на «трансгендерную идеологию» в начальной и средней школах, чтобы на уроках не обсуждались тема трансгендерного перехода и ей подобные. «Существует два пола и два гендера. Опасно сбивать детей с толку, предлагая иное», — говорится в программе.

В-пятых, выделить дополнительные средства на Национальную систему здравоохранения (National Health Service — NHS) — речь о 17 млрд фунтов стерлингов в год, что в разы выше, чем было в планах других партий. В течение двух лет Reform UK собиралась добиться отказа от практики листов ожидания для тех, кто хочет воспользоваться услугами NHS.

Сможет ли Reform UK потеснить лейбористов у власти

Рейтинг Reform UK последовательно растет в последние два года — это происходит на фоне падения популярности как консерваторов, так и лейбористов, которые сменили тори у власти после 14 лет их правления. Если в июле 2024 года на выборах лейбористов поддержали 34% респондентов, а Reform UK — 14%, то затем за полгода первые потеряли 6%, а вторые набрали 10%, достигнув рекордного в своей истории уровня поддержки. В редких случаях британцы одобряют работу правительства, но в середине июля, когда лейбористы только пришли к власти, разрыв между неодобрением и одобрением составлял всего 4% в пользу первого, а к январю 2025 года он достиг 45%.

По оценке опрошенных РБК экспертов, растущая популярность Reform UK говорит об усталости британцев от двухпартийной системы. Британская политическая система, исходя из настроений электората, движется в сторону определенной многопартийности, считает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Кира Годованюк. «Партия Reform UK долгое время была маргинальной, нерукопожатной и в большей степени правопопулистской, но, пройдя в парламент, она становится партией истэблишмента», — пояснила РБК эксперт. Популярность Reform UK она объясняет тем, что партия предлагает простые доступные лозунги и противопоставляет себя партиям мейнстрима, аккумулируя протестные голоса.

«Люди понимают, что лейбористы и консерваторы на практике не сильно отличаются друг от друга в экономических и социальных вопросах, хотя они могут декларировать разные вещи. Поэтому люди ищут альтернативы: слева есть «Зеленые», которые свой исторический максимум показали на прошлых парламентских выборах, а справа появилась Reform UK, потому что в консерваторах, очевидно, разочаровались, — прокомментировал РБК эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. — Найджел Фарадж прекрасно знает британского избирателя, он лично давно популярен. Сама же партия весьма дисциплинированна, активно работает на свою узнаваемость и уже смогла привлечь довольно много спонсоров». Эксперт называет успех Reform UK главным сюрпризом выборов 2024 года: ее представителей в совокупности поддержали 13% избирателей, но она получила всего пять мест в парламенте из-за особенностей избирательной системы Великобритании.

По оценке Годованюк, речи о том, что Reform UK станет правящей партией, не идет. «Но они являются серьезной проблемой для нынешнего руководства Лейбористской партии. Очарования лейбористами не было — за них голосовали потому, что они не консерваторы. Хоть они получили рекордное число мест в парламенте, но суммарно электорат проголосовал за них в таком же объеме, как и за консерваторов. Особенности мажоритарной избирательной системы Британии таковы, что кандидаты в депутаты баллотируются в конкретных избирательных округах, и если они побеждают, то проходят в парламент, — пояснила эксперт. — Лейбористам достались проблемы консерваторов, и каких-то прорывных решений за полгода они не предложили. Рейтинг низкий, но каких-то чудес от них никто и не ждал».

Тем не менее в политическом смысле лейбористы чувствуют себя в безопасности — у них большинство в парламенте, а потому провести досрочные выборы нереально: «Кир Стармер, безусловно, будет находиться эти пять лет у власти, а за это время Лейбористская партия будет мучительно пытаться улучшить свое положение», — резюмировала эксперт.