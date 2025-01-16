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Военная операция на Украине ,  
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Суд пояснил, почему смягчил приговор офицеру за сбитый по ошибке вертолет

Суд смягчил приговор офицеру ПВО за сбитый по ошибке вертолет
Сюжет
Военная операция на Украине
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Суд смягчил приговор капитану Игорю Пашкову, который по ошибке сбил вертолет вместо беспилотника. Южный окружной военный суд приговорил его к двум годам десяти месяцам колонии поселения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Севастопольский гарнизонный военный суд назначил ему три года колонии-поселения. Приговор был вынесен 12 августа 2024 года. Теперь суд признал смягчающим обстоятельством его явку с повинной, сообщили РБК в пресс-службе Южного военного суда. «В остальной части приговор оставить без изменения», — указали там.

Офицера ПВО в Крыму приговорили к сроку за сбитый российский вертолет
Политика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Происшествие, из-за которого его осудили, произошло 18 октября 2023 года. Капитан Пашков, занимавший должность старшего помощника оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму, нес боевое дежурство. Ему в 6:30 начальник боевого расчета доложил, что видит воздушную цель, которая низко и медленно летит. Пашкову докладывали, что это вертолет. Но он не поверил докладу и отдал приказ на уничтожение. В итоге силы ПВО сбили российский военный вертолет Ми-8МТВ-5–1, три члена экипажа погибли.

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Офицера ПВО в Крыму приговорили к сроку за сбитый российский вертолет
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