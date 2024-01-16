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Политика ,  
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Кремль назвал неуместным вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

Песков не стал комментировать сообщения о состоянии здоровья Набиуллиной
Набиуллина 16 января собиралась участвовать в открытии Дня финансов на выставке на ВДНХ, но отменила выступление. Песков назвал неуместными вопросы о здоровье главы ЦБ, заявив, что это личная информация
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Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения о состоянии здоровья председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назвав этот вопрос неуместным: «Это абсолютно личная информация»

«В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Финансы
Эльвира Набиуллина

16 января было отменено выступление Набиуллиной на выставке «Россия» на ВДНХ. Глава ЦБ собиралась принять участие в открытии Дня финансов. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на источник, сообщал, что накануне Набиуллина перенесла плановую операцию в Центральной клинической больнице.

РБК отправил запрос в ЦБ.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2022-м ее полномочия продлили до 2027 года. В Кремле это решение назвали логичным, отметив, что президент Владимир Путин высоко оценивает работу председателя регулятора. Песков отмечал также, что, несмотря на санкции, экономика России вышла на траекторию роста благодаря главе ЦБ. Сообщения о том, что Набиуллина хотела уйти в отставку в 2022 году, регулятор опровергал.

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Дмитрий Песков Эльвира Набиуллина Центробанк ВДНХ Выставка «Россия»
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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