Румыния заявила о найденном на берегу элементе ракеты комплекса «Панцирь»

Элемент ракеты, по утверждению румынского ВМС, скорее всего, прибило к берегу морским течением и он не представляет опасности

Обнаруженный на побережье Румынии обломок является элементом ракеты зенитного комплекса «Панцирь С-1», заявили в пресс-службе Военно-морских сил страны. Там указали, что найденный предмет, скорее всего, прибило к берегу морским течением и он не представляет опасности.

«Обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57Э6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа «Панцирь С-1» (по классификации НАТО SA-22 Greyhound)», — сообщается со ссылкой на данные Генштаба ВМФ Румынии.

Компонент ракеты, выброшенный на пляж в нескольких десятках километров от румынского города Констанца, нашли вечером 15 января, писала газета Zaire. Местные спасатели заявили, что предмет не представляет опасности, он был передан румынским военным.

В ВМС Румынии не исключили, что в ближайшее время течением может принести другие подобные «составные элементы» вплотную к прибрежной зоне Румынии и других стран, но это не представляет опасности. «Однако мы рекомендуем гражданам […] в целях собственной безопасности не приближаться к обнаруженным предметам и немедленно уведомлять компетентные органы», – указывается в сообщении.

Самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» был принял на вооружение в России в 2010 году. Он может вести огонь по наземным, наводным целям и живой силе, а также обеспечивать защиту от всех современных средств воздушного нападения. Минобороны упоминало, что «Панцирь-С1» несет боевое дежурство в зоне спецоперации.