Лукашенко после слов о правоте признался в ошибках

В пройденном пути были ошибки, заявил Лукашенко. По его словам, теперь Белоруссия должна извлечь из них уроки, чтобы «события не повторились в больших масштабах»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проходящих в республике протестов заявил, что власти допускали ошибки, но они не были системными, передает БелТА.

По словам Лукашенко, «в эпицентре взрывной политической жизни страны» оказался каждый житель. Особо президент «отметил профессионализм и смелость журналистов и операторов, которые, по его словам, стали в один ряд с силовиками», говорится в статье.

«Я глубоко убежден, что мы правы. Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи. И если мы будем просто анализировать события <...>, рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах», — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия должна «извлечь уроки» в ближайшее время, «в том числе на Всебелорусском народном собрании».