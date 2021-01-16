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Лукашенко после слов о правоте признался в ошибках

В пройденном пути были ошибки, заявил Лукашенко. По его словам, теперь Белоруссия должна извлечь из них уроки, чтобы «события не повторились в больших масштабах»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проходящих в республике протестов заявил, что власти допускали ошибки, но они не были системными, передает БелТА.

По словам Лукашенко, «в эпицентре взрывной политической жизни страны» оказался каждый житель. Особо президент «отметил профессионализм и смелость журналистов и операторов, которые, по его словам, стали в один ряд с силовиками», говорится в статье.

«Я глубоко убежден, что мы правы. Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи. И если мы будем просто анализировать события <...>, рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах», — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия должна «извлечь уроки» в ближайшее время, «в том числе на Всебелорусском народном собрании».

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Съезд Всебелорусского народного собрания (ВСН) проводится каждые пять лет. В 2021 году он пройдет 11-12 февраля, сообщил Лукашенко.

В этом году большая часть делегатов (около 70%) — это депутаты, еще 30% — представители общественных организаций, сообщил Tut.by. По его информации, неизвестно, попадут ли на собрание представители трудовых коллективов. Портал называет процедуру избрания делегатов «закрытой и непрозрачной».

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Белорусская оппозиция намерена внести тех, кто согласиться участвовать в ВСН, в черный список, сообщил портал Naviny. По его словам, первый список 18 января опубликует Народное антикризисное управление. Это новая оппозиционная структура, о создании которой член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил в конце декабря.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов. Главой государства стал Лукашенко, который находится у власти более 26 лет. Как объявил Центризбирком Белоруссии, действующий президент набрал более 80% голосов, а его соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Оппозиция обвинила белорусские власти в подтасовке результатов выборов. Лукашенко, в свою очередь, неоднократно заявлял, что выборы прошли честно. По его мнению, протестами в Белоруссии управляют из-за рубежа. Россия, в отличие от большинства европейских стран, также признала выборы в Белоруссии состоявшимися.

Автор
Виктория Полякова
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