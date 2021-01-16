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Политика ,  
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Трамп поручил правительству минимизировать закупки товаров из Китая

Власти США считают, что Китай стремится получить доступ к данным о военных планах и другим конфиденциальным данным американских ведомств и компаний при помощи киберпространства
Фото: Jim Bourg / Reuters
Фото: Jim Bourg / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил федеральному правительству разработать меры, чтобы сократить закупки китайских товаров. Об этом говорится в письменном заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Оно размещено на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства [США]», — сообщил советник.

В заявлении утверждается, что «Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради [получения] персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств». «По этой причине США должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности американских интересов», — сообщил О'Брайен.

США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний
Политика
Фото:Abhishek N. Chinnappa / Reuters

Китай представляет сегодня самую большую угрозу национальной безопасности Америки, указывается в заявлении.

На протяжении последнего года власти США не раз объявляли санкции в отношении китайских компаний, обвиняя их в связях с военно-промышленным комплексом Китая. На этой неделе в черный список внесли девять китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Прежде под санкции попали 35 компаний, в том числе  нефтяной гигант CNOOC и ведущий китайский производитель микросхем SMIC.

В середине декабря Китай призвал США перестать оказывать давление на китайские компании и нарушать их законные интересы, а также прекратить политизировать вопросы торговли и нарушать правила справедливой конкуренции.

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Автор
Анастасия Батманова
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