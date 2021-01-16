Трамп поручил правительству минимизировать закупки товаров из Китая

Власти США считают, что Китай стремится получить доступ к данным о военных планах и другим конфиденциальным данным американских ведомств и компаний при помощи киберпространства

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Президент США Дональд Трамп поручил федеральному правительству разработать меры, чтобы сократить закупки китайских товаров. Об этом говорится в письменном заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Оно размещено на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства [США]», — сообщил советник.

В заявлении утверждается, что «Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради [получения] персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств». «По этой причине США должны принять соответствующие меры для обеспечения безопасности американских интересов», — сообщил О'Брайен.

Китай представляет сегодня самую большую угрозу национальной безопасности Америки, указывается в заявлении.