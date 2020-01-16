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Политика ,  
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Родившаяся в СССР богатейшая женщина Африки поборется за президентство

Изабель Душ Сантуш, мать которой была уроженкой Пензы, допустила участие в президентских выборах 2022 года
Изабель Душ Сантуш (Фото: Paulo Duarte / AP)

Богатейшая женщина Африки Изабель Душ Сантуш, которая по рождению является гражданкой России, объявила о желании побороться за пост президента Анголы. Как сообщает агентство Reuters, о своих политических амбициях она сообщила в интервью португальскому телеканалу RTP.

На вопрос журналиста телеканала, интересует ли ее участие в президентских выборах 2022 года, Душ Сантуш ответила, что «все возможно».

Душ Сантуш, состояние которой Forbes оценивает в $2 млрд, является дочерью бывшего лидера Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Последний получил образование в Баку, где и познакомился с будущей матерью бизнесвумен — уроженкой Пензы Татьяной Кукановой. В МВД России ранее подтвердили, что Изабель Душ Сантуш является россиянкой по рождению.

В 2016–2017 годах Душ Сантуш возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonangol, однако после смены власти в стране (ее отец оставил пост президента после 38 лет у власти) ей пришлось покинуть Sonangol, а ее муж лишился поста главы суверенного фонда Анголы. В конце прошлого года власти начали расследование в отношении Душ Сантуш, а суд Анголы арестовал средства на ее счетах. В генеральной прокуратуре Анголы подозревают женщину в сомнительных операциях, которые обошлись национальной казне в $1 млрд. Сама Душ Сантуш считает расследование политически мотивированным. 

Между тем, португальский ЦБ начал проверку в отношении местного банка Eurobic, доля в котором (42,5%) принадлежит Душ Сантуш, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Eurobic. В самом регуляторе агентству рассказали, что проверяют наличие незаконных сделок, что является «частью обычной надзорной деятельности». Там указали, что проверка началась еще до заморозки счетов Душ Сантуш в Анголе.

Помимо Eurobic в Португалии Душ Сантуш также принадлежат акции телекоммуникационной NOS, строительной Efacec и нефтяной Galp Energia.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ангола
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Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
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