Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала об опасениях «раскола» энергосистемы Украины на две части

WP: Украина и Европа опасаются «раскола» энергосистемы Украины на две части
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может столкнуться с «расколом» в системе энергетики между западными и восточными регионами, опасаются в Киеве и Европе. Минобороны указывает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины
Фото: Нина Ляшонок / Reuters
Фото: Нина Ляшонок / Reuters

Энергетическая инфраструктура Украины стоит на грани коллапса. Об этом газете The Washington Post (WP) заявили чиновники и аналитики, знакомые с ситуацией.

По всей стране уже возникли серьезные перебои с энергоснабжением на фоне наступления холодов, отмечает издание.

Несколько знакомых с положением дел источников вместе с тем сказали газете, что продолжение ударов по энергетической инфраструктуре может полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада, где в настоящее время производится большая часть электричества на Украине, на восток. Фактически это расколет страну надвое, говорят собеседники WP.

Украина «если не на грани» полного отключения электроэнергии на востоке страны, «то очень близка к этому», — заявил WP высокопоставленный европейский дипломат.

Песков на вопрос об энергетическом перемирии ответил о работе над миром
Политика
Дмитрий Песков

Украина уже сталкивается с многочасовыми отключениями. Среднее время отключений в Киеве 13 декабря составило 14 часов. Свет отключают и в западных регионах — например, во Львове в тот же день он попадал на срок до 3,5 часов, снабжение прекращают по очередям. Власти регулярно публикуют графики отключений.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об одном из таких ударов ведомство сообщало 13 декабря. Удар тогда наносился по объектам ВПК и энергетики Украины.

Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина энергетика электроэнергия энергоснабжение

