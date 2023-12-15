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Политика ,  
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Экс-сенатора Бельгии обвинили в проведении спецопераций по заданию Китая

FT: правый бельгийский политик Крейлман работал на разведку Китая
Китайская разведка намеревалась манипулировать политиками в ЕС через бывшего сенатора-националиста: Пекин пытался влиять на обсуждения репрессий против уйгуров, COVID-19, проблемы Тайваня, а также столкнуть Европу и США, пишет FT
Франк Крейлман
Франк Крейлман (Фото: frank.creyelman / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший бельгийский сенатор Франк Крейлман получал задания от разведки Китая по выполнения «операций влияния», пишут Financial Times, Der Spiegel и Le Monde, изучив переписку политика, полученную от источника в западной спецслужбе.

Переписка велась 30 месяцев — с 2019 по 2022 год. Как выяснили издания, с Крейлманом связывался офицер китайского Министерства госбезопасности Дэниел Ву, заявивший, что хочет «причинить боль США».

Он просил политика повлиять на дискуссии внутри Европы по самым разным вопросам, которые касались, например, подавления Китаем продемократических протестов в Гонконге или репрессий против уйгуров в Синцзяне. Ву уговаривал Крейлмана убедить двух членов Европарламента обвинить США и Великобританию в подрыве энергетической безопасности и пояснял, что цель — посеять вражду между Европой и США.

В 2021 году Ву просил «атаковать Адриана Зенца» — исследователя, который внес значительный вклад в раскрытие того, как Китай подавляет уйгурское население в Синцзяне; просил сорвать конференцию по Тайваню, предостерегал от политизации темы коронавируса.

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Политика
Фото:United States Marine Corp / Getty Images

Крейлман был бельгийским сенатором в 1999–2007 годах, а затем до 2014-го был депутатом парламента. Он — член партии Vlaams Belang, придерживающейся националистических взглядов и выступающей за традиционные семейные ценности, за ужесточение иммиграции и уголовного законодательства, она поддерживала помощь Украине (при изучении рисков ответной эскалации со стороны России), а также расширение автономии — как Фламандии в составе Бельгии, так и государств в составе Евросоюза. Партия образовалась в 2004-м на базе партии Vlaams Blok, которая была запрещена из-за обвинений в расизме.

Сам Крейлман выступал против военной помощи ВСУ. Он внесен в список украинского проекта «Миротворец» за участие в выборах на территории Донбасса в качестве наблюдателя.

Судя по переписке, Крейлман не был успешен в выполнении заданий. К примеру, летом 2021 года он признался, что пытался противостоять резолюции бельгийского парламента, которая объявила репрессии против уйгуров в Китае геноцидом, но «безуспешно».

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Китайская разведка обычно сосредотачивается на вербовке политиков низкого ранга в Европе, «которые сочувствуют делу Китая или извлекают выгоду из щедрости Китая», заявил собеседник изданий. «Эти политики более низкого ранга устанавливают связи с высокопоставленными чиновниками, регулярно обсуждают с ними острые темы, а затем, вольно или невольно, делятся с [Пекином] тем, что они выяснили», — сказал источник.

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