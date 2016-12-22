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Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit
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Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit
Политика, 03:46
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Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit
Большинство членов британского кабинета министров считает, что о договоренностях Терезы Мэй по Brexit можно забыть. Однако единого мнения по дальнейшим шагам в правительстве нет
Фото: Alastair Grant / AP

В правительстве Великобритании считают, что неудачные попытки премьер-министра Терезы Мэй исполнить план по Brexit фактически поставили на нем крест. Однако единого мнения о том, что делать дальше, в кабинете нет, указывает Times. По данным издания, в правительстве сформировались три примерно равные группы по этому вопросу.

Первая группа, в которую входят в том числе канцлер казначейства Филип Хэммонд и министр по вопросам пенсии и занятостей Эмбер Радд, считает, что в случае отсутствия договоренностей с Евросоюзом по Brexit необходимо думать о проведении повторного референдума. При этом они пока не пришли к единому мнению касательно того, какой вопрос ставить перед избирателями и как организовать новое голосование.

Вторую группу возглавляют министр внутренних дел Саджид Джавид и министр по защите окружающей среды Майкл Гов. Они считают, что даже при отсутствии договоренности нужно выходить из ЕС. По их мнению, Великобритании следует брать за пример Норвегию. Эта страна не входит в ЕС, но при этом связана с Брюсселем целым рядом договоренностей.

В третью группу входят министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, а также глава МИД Джереми Хант. Они считают, что покидать ЕС надо, однако нельзя этого делать без соглашения с Брюсселем. Их вариант – перенести дату выхода с 29 марта на более поздний срок.

Сама Мэй против повторного референдума. Она до сих пор рассчитывает достигнуть договоренности с Брюсселем. И это при том, что в руководстве ЕС заявляют о нежелании снова начинать переговоры с Великобританией по условиям Brexit.

Документ, определяющий условия выхода Великобритании из ЕС, был согласован Терезой Мэй в ходе длительных переговоров с Брюсселем. В итоговой версии соглашение предусматривает переходный период для Северной Ирландии, временное сохранение зависимости Британии от ряда общеевропейских стандартов при одновременном выходе из таможенного и рыболовецкого пространств.

Противники Мэй заявили, что консенсус с Брюсселем не отвечает интересам Лондона, а потому договориться в парламенте по поводу ратификации соглашения не удалось. По одной версии, оно все же может состояться в этом году или быть перенесено на начало января. При этом срыв голосования будет выгоден находящимся в оппозиции лейбористам, которые рассчитывают на отставку премьера и проведение нового референдума.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Тереза Мэй , Brexit
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