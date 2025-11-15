Bloomberg рассказал о решающем годе для «спотыкающегося» канцлера Мерца

Неспособность Мерца решить ключевые вопросы вызвала предположения о том, что его правительство может постичь та же участь, что и кабинет предшественника Олафа Шольца, и оно может рухнуть еще до конца срока

Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

У немцев заканчивается терпение из-за своего «спотыкающегося» канцлера Фридриха Мерца, лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает Bloomberg.

«Следующий год будет решающим. В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать ее влияние. Также пройдут выборы в пяти землях, которые позволят оценить успехи правительства в глазах избирателей», — пишет агентство.

Став канцлером весной этого года, Мерц пообещал остановить наплыв мигрантов, превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы и положить конец одному из самых продолжительных экономических спадов в послевоенной истории страны. Он заверил, что немцы почувствуют первые результаты уже к лету. Однако его неспособность решить многие из ключевых вопросов не только способствовала активизации ультраправых партий, таких как «Альтернатива для Германии» (АдГ), но и вызвала предположения о том, что правительство Мерца может постичь та же участь, что и кабинет его предшественника Олафа Шольца, и оно может рухнуть еще до конца срока, указывает Bloomberg.

Согласно недавнему опросу RTL/n-tv, лишь 16% немцев хотят видеть Мерца, которому недавно исполнилось 70 лет, кандидатом на следующих федеральных выборах, а его двухпартийная коалиция, блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), парализована внутренними конфликтами и соперничеством. Немецкие акции, резко подскочившие после вступления канцлера в должность, с лета демонстрируют боковую динамику, отмечает Bloomberg.

В субботу Мерц столкнулся с сопротивлением молодежного крыла блока ХДС/ХСС из-за пенсионной реформы, которая сейчас рассматривается парламентом.

«Этот пенсионный пакет с его дополнительными расходами в размере €120 млрд евро ($139 млрд) сверх того, что было согласовано в коалиционном соглашении, не должен быть принят ни при каких обстоятельствах», — заявил председатель молодежной организации блока Junge Union Йоханнес Винкель на конференции в Русте.

Мерц, также присутствовавший на этом мероприятии, отметил, что разделяет некоторые опасения молодых консерваторов, но как лидер ХДС и канцлер должен учитывать интересы старшего поколения.

«Я должен гарантировать, что мы сохраним способность завоевать большинство в ФРГ», — сказал он делегатам. «Задача федерального канцлера — сбалансировать интересы», — пояснил глава правительства.

Это рискованная ставка для Мерца, считает Bloomberg. Ряд молодых консервативных депутатов уже объявил, что заблокируют законопроект в парламенте, где у правительства всего 12 голосов. Неудача вместе с тем грозит выходом социал-демократов из коалиции, что может привести к краху правительства Мерца. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Ларс Клингбайль, министр финансов и вице-канцлер, исключил какие-либо поправки к законопроекту. «Позвольте мне заявить совершенно ясно: этот законопроект не будет изменен», — настаивает Клингбайль. «Мы примем его в бундестаге», — заверил он.

Вместо выполнения обещаний избиратели ежедневно слышат сообщения об экономической неопределенности и сокращениях рабочих мест в крупных немецких компаниях, подмечает Bloomberg. На прошлой неделе советники Мерца снизили прогноз роста немецкой экономики на следующий год до уровня ниже 1%, сославшись на долгосрочные проблемы и геополитические изменения, которые угрожают экспортной модели Германии. Инвесторы также пересматривают перспективы страны. Фондовые индексы показали минимальный рост с 30 сентября после резкого скачка в первые девять месяцев этого года, а акции оборонных компаний упали, в частности, Rheinmetall AG — более чем на 20%.

Хотя экономисты и чиновники признают, что потребуется более шести месяцев, чтобы правительственный пакет мер стоимостью €500 млрд евро ($580 млрд) дал видимые результаты, избиратели уже выражают недовольство тем, что поезда по-прежнему опаздывают, мосты продолжают разрушаться, а автомагистрали по-прежнему закрыты. С политической точки зрения единственным результатом на данный момент стало то, что консерваторы обвинили канцлера в нарушении обещания сдержать госдолг и выразили обеспокоенность по поводу финансового положения страны, замечает Bloomberg.

Мерца критикуют за его вспыльчивость и «вызывающий разногласия» тон. Когда он был лидером оппозиции, его резкость считалась преимуществом, но на посту канцлера она может стать проблемой. В прошлом месяце Мерц, пытаясь объяснить ужесточение миграционной политики, похвастался ростом числа депортаций и посетовал на количество мигрантов, все еще находящихся в немецких городах. Это замечание некоторые сочли расистским и выразили протест. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, близкий союзник ХДС Мерца, усугубил проблемы в коалиции во время визита в Дамаск. Потрясенный ущербом, нанесенным городу, он заявил, что правительство не может депортировать туда сирийских беженцев. Канцлер, в свою очередь, утверждает, что «гражданская война в Сирии закончилась» и что «нет абсолютно никаких оснований для получения убежища в Германии». «И теперь мы можем начать репатриацию [сирийцев]», — убежден он. Мерц в то же время отклонил призывы уволить министра.

Вскоре после того как Мерц возглавил правительство, он встретился с рядом лидеров и получил приглашение в Белый дом, где установил дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, но это не принесло никаких конкретных результатов, отмечает также Bloomberg. По словам немецкого чиновника, Трамп «просто слишком эксцентричен и непредсказуем, чтобы наладить с ним рабочие отношения».

Мерц вызвал недоумение и на встрече лидеров ЕС в октябре, когда ошибочно сообщил о заключении торгового соглашения с МЕРКОСУР (это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай). Позже он счел эту ошибку незначительной.

«Большое преимущество возраста в том, что человек становится более спокойным и учится отличать существенное от несущественного», — заявил канцлер 11 ноября, в свой 70-й день рождения. «Я благодарен, что нахожусь в хорошей форме и здоров и могу полностью сосредоточиться на своих обязанностях канцлера», — подчеркнул он.