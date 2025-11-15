Трамп назвал мэра Лондона «потворщиком преступности»

Садик Хан (Фото: Tita Barros / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «отвратительным человеком», который «потворствует преступности» в городе. Об этом он сказал в интервью телеканалу GB News.

«Могу сказать вам, что он [Хан] — катастрофа <...> В Лондоне есть районы, да и в Париже тоже, к которым полиция даже приближаться не хочет», — сказал он.

Президент США признался, что его мать, уроженка Шотландии, любила Лондон и всегда говорила о нем. «Тогдашний Лондон был совсем не таким, как сейчас. Сегодня там на людей нападают с ножом или делают еще что похуже», — считает он.

Трамп заявил, что Великобритании «нужно что-то делать с иммиграцией».

В сентябре Трамп Хана «ужасным мэром» и заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. В ответ мэр Лондона, который родился в семье иммигрантов из Пакистана, обвинил Трампа в шовинизме. «Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал Хан.

Мэрия Лондона назвала слова Трампа «возмутительными», отметив, что Лондон безопаснее многих крупных городов США.