Политика⁠,
0

Трамп назвал мэра Лондона «потворщиком преступности»

Трамп назвал мэра Лондона Хана потворщиком преступности
Садик Хан
Садик Хан (Фото: Tita Barros / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «отвратительным человеком», который «потворствует преступности» в городе. Об этом он сказал в интервью телеканалу GB News.

«Могу сказать вам, что он [Хан] — катастрофа <...> В Лондоне есть районы, да и в Париже тоже, к которым полиция даже приближаться не хочет», — сказал он.

Президент США признался, что его мать, уроженка Шотландии, любила Лондон и всегда говорила о нем. «Тогдашний Лондон был совсем не таким, как сейчас. Сегодня там на людей нападают с ножом или делают еще что похуже», — считает он.

Трамп заявил, что Великобритании «нужно что-то делать с иммиграцией».

В сентябре Трамп Хана «ужасным мэром» и заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. В ответ мэр Лондона, который родился в семье иммигрантов из Пакистана, обвинил Трампа в шовинизме. «Трамп показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — сказал Хан.

Мэрия Лондона назвала слова Трампа «возмутительными», отметив, что Лондон безопаснее многих крупных городов США.

Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Великобритания Лондон преступность Садик Хан
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

