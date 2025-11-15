 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Депутат бундестага счел «безумием» возможную сделку с США по Nord Stream

Депутат АдГ Котре: возможная сделка с США по Nord Stream — это безумие
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Возможная продажа «Северного потока-2» инвестору из США — «полное безумие», это отвечает «иррациональной» политике Берлина по отказу от российского газа, заявил депутат от АдГ Котре. О переговорах по этому вопросу ему неизвестно

Депутат бундестага счел «безумием» возможную сделку с США по Nord Stream
Video

Возможная продажа «Северного потока-2» американскому инвестору Стивену Линчу — это «признак иррациональной политики» немецких властей, заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре в интервью РБК.

Котре прибыл в Сочи на международный симпозиум «БРИКС — Европа», который проводят партия «Единая Россия» и Международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Отвечая на вопрос о предложении Линча купить Nord Stream 2, немецкий парламентарий сказал, что, несмотря на заявления властей о том, что Германия отказалась от российских энергоресурсов, они продолжают поступать в страну через посредников, из-за чего Берлину приходится переплачивать.

«Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией. Так что меня не удивляет, что теперь звучат идеи отдать все американцам, чтобы они просто получали деньги ни за что. Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они (власти ФРГ. — РБК) хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать», — считает Котре.

На вопрос, ведутся ли переговоры по этому поводу между Берлином и американскими компаниями, парламентарий ответил, что у него нет таких данных.

Что касается расследования подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года, по мнению Котре, правящая коалиция Германии не заинтересована в его продолжении, поскольку ее интересам отвечает прекращение поставок из России. «Германии совершенно все равно, что будет с этим трубопроводом. <...> Я не могу этого понять. Ведь это спонсируемый другими государствами террористической акт против инфраструктуры. Речь идет фактически о крупнейшей атаке на инфраструктуру со времен окончания Второй мировой войны», — говорит он.

WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков»
Политика
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo;, 28 сентября 2022 года

Подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября 2022 года. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов, уцелела только одна на Nord Stream 2, который не был введен в эксплуатацию. Расследование вели Германия, Дания и Швеция. Россию к нему не подключили. В феврале 2024-го Дания и Швеция следствие прекратили, сославшись на отсутствие юрисдикции, и передали материалы коллегам из Германии.

Подозреваемыми по этому делу проходят в том числе украинский дайвер Владимир Журавлев, задержанный в Польше по ордеру Германии в прошлом году, и Сергей Кузнецов, которого арестовали в Италии этим летом. Последний считается организатором операции. Он признался, что служил в ВСУ и СБУ. 

Стивен Линч — партнер и основатель международной инвестиционной компании Monte Valle Partners. Она занимается проблемными активами. В прошлом году Линч объявил о желании приобрести «Северный поток-2» и подал заявку в Минфин США, чтобы получить разрешение на ведение переговоров — она нужна для обсуждения сделки с подсанкционными лицами. При администрации Джо Байдена он его не получил.

По данным The New York Times, в феврале Линч снова подал заявку на участие в торгах, если такие будут проводиться. Летом он выразил уверенность, что европейские страны, в том числе Германия, изменят свое решение об отказе от российского газа. По словам инвестора, он убеждал американских чиновников в том, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом», и подчеркнул, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

В Кремле, комментируя идею Линча, говорили, что российская сторона в лице «Газпрома» не объявляла о намерении продать «Северный поток-2», а о желании его акционеров «выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической» Москве неизвестно.

В июле Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел полный запрет на операции с «Северными потоками».

Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Полина Мартынова Полина Мартынова
Северный поток-2 Nord Stream 2 Германия Альтернатива для Германии Стивен Линч

