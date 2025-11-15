 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, ставших целью мошенников

«МегаФон» «при выявлении определенных паттернов», которые свидетельствуют, что абонент стал целью мошенников, информирует правоохранительные органы. Уведомление содержит только номер телефона

Уведомление о ставших целью мошенниках абонентах, которое «МегаФон» направляет в систему взаимодействия с правоохранительными органами, не содержит никакой другой информации, кроме телефонного номера, сообщил РБК представитель оператора.

Такое уведомление отправляют «при выявлении определенных паттернов», которые свидетельствуют, что абонент находится под атакой мошенников.

Компания напомнила, что в середине 2025 года в России был запущен пилотный проект по организации взаимодействия операторов, банков и правоохранительных органов. «Его ключевая задача — комплексная защита абонентов: не только от прямого финансового ущерба, но и от вовлечения в преступные схемы», — добавили в «МегаФоне».

МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников
Общество

Накануне о том, что «МегаФон» информирует МВД о россиянах, которые могли попасть под влияние мошенников, рассказал глава департамента оператора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов. По его словам, после этого сотрудники МВД связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег злоумышленникам.

Хренов отмечал, что «МегаФону» сложно отделить реальных жертв от тех абонентов, которые лишь «поговорили, потроллили, и мошенник разорвал разговор».

В апреле «МегаФон» предложил создать отраслевой стандарт, «некий порядок рассмотрения корректности, правильности, полноценности действий оператора по защите абонента», при соблюдении которого оператор не должен будет нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб.

Александр Ситюков Александр Ситюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МегаФон мошенники МВД оператор связи

