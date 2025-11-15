«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, ставших целью мошенников
Уведомление о ставших целью мошенниках абонентах, которое «МегаФон» направляет в систему взаимодействия с правоохранительными органами, не содержит никакой другой информации, кроме телефонного номера, сообщил РБК представитель оператора.
Такое уведомление отправляют «при выявлении определенных паттернов», которые свидетельствуют, что абонент находится под атакой мошенников.
Компания напомнила, что в середине 2025 года в России был запущен пилотный проект по организации взаимодействия операторов, банков и правоохранительных органов. «Его ключевая задача — комплексная защита абонентов: не только от прямого финансового ущерба, но и от вовлечения в преступные схемы», — добавили в «МегаФоне».
Накануне о том, что «МегаФон» информирует МВД о россиянах, которые могли попасть под влияние мошенников, рассказал глава департамента оператора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов. По его словам, после этого сотрудники МВД связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег злоумышленникам.
Хренов отмечал, что «МегаФону» сложно отделить реальных жертв от тех абонентов, которые лишь «поговорили, потроллили, и мошенник разорвал разговор».
В апреле «МегаФон» предложил создать отраслевой стандарт, «некий порядок рассмотрения корректности, правильности, полноценности действий оператора по защите абонента», при соблюдении которого оператор не должен будет нести ответственность за нанесенный мошенниками ущерб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России