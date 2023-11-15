Red Wings продолжит чартерные рейсы в Египет после отказа Tez Tour

В Red Wings объяснили, что чартерные рейсы в Египет арендуют несколько туроператоров, поэтому отказ Tez Tour не означает полную отмену полетов в регион

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Отказ одного туроператора от чартерных рейсов в Египет не означает их полную отмену, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

По словам представителей перевозчика, полеты в Египет носят чартерный характер — они консолидируются и управляются несколькими туроператорами, которые заказывают их у перевозчика.

«Отказ одного из них [перевозчиков. — РБК] от реализации пакетных туров сам по себе не может служить причиной отмены полетов. В настоящее время рейсы сохраняются в расписании», — говорится в сообщении. Авиакомпания следит за развитием ситуации и дополнительно сообщит о возможных изменениях программы.

На рейсах Red Wings в Египет летает из Сочи и Минвод туроператор «Интурист», сообщили РБК в пресс-службе компании. В парке перевозчика 19 ближнемагистральных Superjet. «В процессе выполнения полетной программы могут быть корректировки по расписанию и частоте чартерных рейсов, но в целом отказываться от нее не планируем», — добавил представитель туроператора. Также туроператор летает в Египет на самолетах AZUR air из 11 городов России.

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), на рейсах авиакомпании Red Wings в Египет летают Tez Tour и FUN&SUN и Anex. РБК направил запросы перечисленным компаниям.

«У нас все хорошо. Это наши рейсы, загрузка идет стабильно. Египет в топе направлений. Мы будем продолжать полетную программу», — сообщили в FUN&SUN.

Туроператор Tez Tour ранее объявил, что с 26 ноября прекращает полетные программы с блоками мест на чартерных рейсах Red Wings. Причиной назвали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и отсутствие «рентабельности в ближайшей перспективе».

Ассоциация туроператоров России отметила, что ранее в соцсетях появились сообщения о переселении клиентов Tez Tour из запланированных по туру отелей в Египте в другие.

В октябре члены АТОР закрыли продажи туров в Израиль, Ливан и Иорданию на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Рекомендацию приостановить продажу туров, а туристам — воздержаться от поездок в эти страны и на палестинские территории до нормализации обстановки дало Минэкономразвития.